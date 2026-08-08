Otajonov erhält Titelkampf gegen Vertreter Tadschikistans

Das am 5. September in Taschkent stattfindende OCTAGON 91 wird um einen weiteren brisanten Kampf bereichert. Die Liga hat den Co-Main-Event der Veranstaltung bekannt gegeben: Der Usbeke Suhrobbek Otajonov steigt um den Meisterschaftsgürtel ins Oktagon.

Sein Gegner wird Amirxon Atoxonov aus Tadschikistan sein. Damit ist der Kampf in der Humo Arena kein gewöhnlicher Ranglistenkampf – der Sieger gewinnt den OCTAGON-Gürtel.

Otajonov erhält seine Titelchance

Laut der Ankündigung der Liga bekommt Suhrobbek Otajonov die Möglichkeit, seine Position in der Spitzengruppe der Gewichtsklassenrangliste mit einem Titelkampf zu festigen.

Im offiziellen Profil von OCTAGON wird die Profibilanz des 29-jährigen Usbeken mit 8 Siegen und 2 Niederlagen angegeben. Drei seiner Siege errang er durch Submission, zwei durch K.o. oder technischen K.o. und drei nach Punktrichterentscheidung. Die Ligaseite führt Otajonov derzeit auf Platz zwei der Gewichtsklasse bis 61,2 kg.

Diese Statistik zeigt, dass Otajonov nicht auf einen einzigen Kampfstil festgelegt ist: Er kann Kämpfe sowohl im Stand als auch am Boden beenden.

Auch Atoxonov ist kein leichter Gegner

Amirxon Atoxonov gehört zu den erfahrensten tadschikischen Kämpfern bei OCTAGON.

Die offizielle Bilanz des 28-jährigen Sportlers lautet 6 Siege, 3 Niederlagen und 2 UnentschiedenFünf seiner Siege holte er nach Punktrichterentscheidung. Das zeigt, dass Atoxonov über die volle Distanz ein hohes Tempo halten kann und zu einem taktischen Kampfstil neigt.

Daher wird es eine der wichtigsten Aufgaben Otajonovs sein, seinem Gegner nicht zu erlauben, sein eigenes Tempo aufzuzwingen.

Der Rivalität zwischen Usbekistan und Tadschikistan wird ein Gürtel hinzugefügt

Für zusätzliche Spannung sorgt der Titelkampf zwischen Vertretern zweier Nachbarländer.

Zentralasiatische MMA-Kämpfe zwischen usbekischen und tadschikischen Kämpfern stoßen gewöhnlich auf großes Interesse. Diesmal ist der Einsatz jedoch noch höher: Nach einem möglichen Kampf über fünf Runden wird ein neuer Champion feststehen.

Ein Sieg könnte für Otajonov zu einem der größten Erfolge seiner Karriere werden. Atoxonov will dagegen den Lokalmatador in Taschkent besiegen und den Gürtel nach Tadschikistan mitnehmen.

OCTAGON 91 findet in der Humo Arena statt

Die OCTAGON-Liga hat bestätigt, dass das 91. Turnier am 5. September in der Humo Arena in Taschkent ausgetragen wird. Auf der Fightcard stehen außerdem weitere Paarungen mit Kämpfern aus Usbekistan und Tadschikistan.

Der Kampf zwischen Otajonov und Atoxonov wurde als Co-Main-Event des Abends angesetzt.

Nun gibt es nur noch eine große Frage: Kann Suhrobbek Otajonov, der vor heimischem Publikum um den Gürtel ins Oktagon steigt, in Taschkent den Titel gewinnen?

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