Riesiger Erdrutsch in Nepal lässt Bergflanke in Fluss stürzen (Video)

In Nepal haben schwere Erdrutsche und Überschwemmungen zu verheerenden Folgen geführt. Berichten zufolge sind bei der Naturkatastrophe mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Dörfer in Bergregionen wurden zerstört, darunter auch Gebiete, die als Basislager für Bergsteiger dienten.

Mehr als 2.000 Menschen wurden aus den betroffenen Gebieten in Sicherheit gebracht. Das Ausmaß des Erdrutschs verdeutlicht die Schwere der Katastrophe: Riesige Gesteinsmassen stürzten in den Fluss Marsyangdi.

Das Ereignis ereignete sich am 26. August nahe der Grenze zwischen Nepal und Tibet. Es geschah nur einen Monat nach schweren Überschwemmungen und Gletscherabbrüchen in der Region. Bei früheren Katastrophen wurden bereits mehr als 1.400 Todesopfer gemeldet.