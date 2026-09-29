Das usbekische Gewichtheben hat bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 einen weiteren historischen Meilenstein erreicht. Unser Nationalmannschaftsmitglied Akbar Djuraev erzielte im Reißen mit 197 Kilogramm einen neuen Weltrekord.

Dieses Ergebnis ist nicht nur einer der glanzvollsten Auftritte bei den Asienspielen, sondern auch ein weiterer großer Schritt für den usbekischen Athleten in der Geschichte des Gewichthebens.

197 Kilogramm — ein neuer Weltrekord

Akbar Djuraev, der bei den Aichi-Nagoya 2026 im Gewichtheben antritt, absolvierte seinen nächsten Versuch im Reißen.

Unser Landsmann hob erfolgreich 197 Kilogramm und brach damit den Weltrekord in dieser Disziplin.

Damit lenkte Djuraev die Aufmerksamkeit der usbekischen Delegation bei den Asienspielen erneut auf sich, nicht nur durch den Kampf um die Medaille, sondern auch durch den neuen Weltrekord.

Das Ergebnis von 197 Kilogramm unterstreicht die körperliche Verfassung des Athleten und seine Fähigkeit, auch unter dem Druck hochkarätiger Wettbewerbe sein volles Potenzial abzurufen.

Doch der entscheidende Kampf steht noch bevor

Der Auftritt von Akbar Djuraev in Aichi-Nagoyaendet nicht mit dem Reißen.

Das Endergebnis im Gewichtheben wird durch die Summe aus zwei Disziplinen ermittelt — Reißen und Stoßen .

Daher steht für unseren Athleten eine der wichtigsten Phasen noch bevor.

Nun wird Djuraev sein Können auch im Stoßen unter Beweis stellen. Nach Abschluss dieser Disziplin werden das Gesamtergebnis aus beiden Übungen und seine endgültige Platzierung im Wettbewerb feststehen.

Ein weiterer historischer Moment für die usbekische Delegation

Bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 erzielen usbekische Sportler in verschiedenen Disziplinen herausragende Ergebnisse.

Der Weltrekord von Akbar Djuraev mit 197 Kilogramm ist ein weiteres bedeutendes Ereignis für die Delegation des Landes.

Das Interessanteste ist, dass Djuraev den Wettkampf noch nicht beendet hat. Nach dem Rekord im Reißen richtet sich nun alle Aufmerksamkeit auf das Stoßen.

197 Kilogramm — eine Zahl, die in die Geschichte eingegangen ist. Nun steht Akbar Djuraev vor einer weiteren Aufgabe: seinen mit einem Weltrekord begonnenen Auftritt mit einem herausragenden Endergebnis bei den Asienspielen zu krönen.

Der usbekische Champion wird mit seinem nächsten Auftritt sein Endergebnis bei den Aichi-Nagoya 2026 bestimmen. Doch eines steht bereits fest: Akbar Djuraev hat die Asienspiele in Japan mit einem neuen Weltrekord begonnen.