Fazliddin Erkinboyev gewinnt Bronzemedaille in Aichi-Nagoya

Die usbekische Delegation hat bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 eine weitere Medaille gewonnen. Unser Nationalmannschaftsboxer Fazliddin Erkinboyev sicherte sich die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 80 kg.

Nach einem hart umkämpften Halbfinalkampf um den Einzug ins Finale belegte unser Landsmann den dritten Platz auf dem Podium.

Erfolgreicher Weg bis ins Halbfinale

Fazliddin Erkinboyev vertrat Usbekistan bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 in der Gewichtsklasse bis 80 kg.

Unser Boxer zeigte eine starke Leistung während des Turniers und schritt selbstbewusst durch die entscheidenden Runden bis ins Halbfinale vor.

Allein diese Phase war für Erkinboyev ein bedeutendes Ergebnis bei den Asienspielen. Sein Ziel war jedoch höher gesteckt: das Finale zu erreichen und um die Goldmedaille zu kämpfen.

Knappe Niederlage im Halbfinale

Erkinboyev trat im Halbfinale gegen den Inder Ankush in den Ring.

Der Kampf war intensiv und hart umkämpft. Beide Boxer gaben alles, um sich das Finalticket zu sichern.

Am Ende entschieden die Punktrichter zugunsten des indischen Boxers. Damit verpasste Fazliddin Erkinboyev den Einzug ins Finale.

Der Einzug ins Halbfinale garantierte ihm jedoch die Bronzemedaille bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026.

Fazliddin Erkinboyev gewann die Bronzemedaille der Asienspiele in der Gewichtsklasse bis 80 kg.

Eine weitere Medaille für die usbekische Delegation

Erkinboyevs Bronzemedaille ist eine weitere Auszeichnung für das usbekische Boxteam.

In Aichi-Nagoya verteidigen die usbekischen Boxer in jedem Kampf die Ehre des Landes. Auch Fazliddin Erkinboyev erreichte das Halbfinale und fügte dem Medaillenspiegel unserer Delegation eine weitere Trophäe hinzu.

Auch wenn das Ziel, das Finale zu erreichen, nicht erfüllt wurde, beendete unser Boxer die Asienspiele mit einer Medaille. Dies krönte seine Teilnahme am Turnier mit einem Podiumsplatz.

Jeder Sieg und jede Medaille in den Ringen von Aichi-Nagoya ist von besonderer Bedeutung für den usbekischen Sport. Die Bronzemedaille von Fazliddin Erkinboyev ist ein weiteres erfreuliches Ergebnis für unsere Delegation.