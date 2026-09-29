Die Champions sind zurück: Hunderte Fans bereiten den Schachspielern in Taschkent einen feierlichen Empfang

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Die Champions sind zurück: Hunderte Fans bereiten den Schachspielern in Taschkent einen feierlichen Empfang

Die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft, die bei der 46. Schacholympiade in Samarkand den absoluten Meistertitel errangen, wurden in Taschkent mit großer Feierlichkeit empfangen.

Die Champions wurden am Nordbahnhof der Hauptstadt von Hunderten Fans, Jugendlichen, Schachbegeisterten, Medienvertretern und der breiten Öffentlichkeit begrüßt. Trotz der späten Stunde versammelten sich zahlreiche Bürger am Bahnhof, um die Sportler zu feiern.

Während der Feier standen der Siegerpokal und die Flagge Usbekistans im Mittelpunkt. Die Fans begrüßten die Mitglieder der Nationalmannschaft mit Applaus und würdigten deren historischen Erfolg gebührend.

Es wird betont, dass dieser Sieg einen der bedeutendsten Meilensteine für das usbekische Schach darstellt. Es wird erwartet, dass der Erfolg der Nationalmannschaft das Interesse am Schachsport im Land weiter steigern wird.

Usbekische Schachnationalmannschaft46. SchacholympiadeTaschkentNordbahnhofSchach
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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