Die Professionelle Fußballliga von Usbekistan (PFLU) hat offiziell die endgültige Liste der Kandidaten für die Auszeichnung „Spieler des Monats“ September in der nationalen Meisterschaft, der Superliga, bekannt gegeben. Die sechs von der Liga ausgewählten Kandidaten haben im abgelaufenen Monat maßgeblich zu den Siegen ihrer Vereine beigetragen und eine hohe Effizienz gezeigt.

Vom Verein Nasaf aus Qarshi wurden gleich zwei Spieler in die Liste aufgenommen: Sharof Muhitdinov, der in 2 Spielen direkt an 6 Toren beteiligt war, und Adenis Shala, der 2 Treffer erzielte. Ebenfalls im Rennen um den Titel des Helden des Monats sind der offensive Mittelfeldspieler Shohrux Abdurahmonov von Navbahor, der Legionär Tornike Zebniaru von Surxon, der beständige Filip Ivanovich von So‘g‘diyona sowie der defensive Mittelfeldspieler Giorgi Papava von OKMK.

„Phänomenale 6 Punkte von Muhitdinov, Nasaf-Dominanz und 6 Kandidaten“: Die 5 wichtigsten Punkte der Monatsbilanz

Die wichtigsten offiziellen Fakten zu den für den Helden des Monats September in der Superliga nominierten Spielern:

Zwei Kandidaten von Nasaf: Sharof Muhitdinov und Adenis Shala wurden aufgrund ihrer gezeigten Leistungen in die Liste der Kandidaten aufgenommen;

Muhitdinovs fantastische Effizienz: Der Mittelfeldspieler der „Drachen“ erzielte in nur 2 Begegnungen 2 Tore und gab 4 Assists (insgesamt 6 Scorerpunkte);

Ein Tor in jedem Spiel von Shohrux Abdurahmonov: Der Vertreter von Navbahor bestritt im September 3 Begegnungen und erzielte dabei 3 Tore;

Wettbewerb der ausländischen Legionäre: Drei Legionäre schafften es in die Liste: Zebniaru (Surxon), Ivanovich (So‘g‘diyona) und Papava (OKMK);

Offene Abstimmung unter den 6 Kandidaten: Der Spieler des Monats wird in Kürze auf Basis der Einschätzungen von Experten und Fans ermittelt.

PFLU: Klassifizierung der Kandidaten für die Auszeichnung „Spieler des Monats September“

Vergleich der offiziellen statistischen Daten der Kandidaten im September:

Spieler (Kandidat) Verein Gespielte Spiele Erzielte Tore Assists Scorerpunkte (Tor+Pass) Sharof Muhitdinov Nasaf 2 2 4 6 Shohrux Abdurahmonov Navbahor 3 3 0 3 Adenis Shala Nasaf 2 2 0 2 Tornike Zebniaru Surxon 3 2 0 2 Filip Ivanovich So‘g‘diyona 3 2 0 2 Giorgi Papava OKMK 3 2 0 2

Fußball und taktische Expertise: Wer hat die besten Chancen auf den Titel „Held des Monats“?

Fazit lokaler Sportjournalisten, Fußballanalysten und Kommentatoren:

„Der absolute Favorit Sharof Muhitdinov“: Hinsichtlich der Zahlen und der Effizienz auf dem Platz sticht der Mittelfeldspieler von Nasaf deutlich hervor; 6 Scorerpunkte in 2 Spielen sind im modernen Fußball ein sehr seltener Spitzenwert. Muhitdinovs Kontrolle über das Mittelfeld im September hat die Position von Nasaf im Titelrennen massiv gestärkt;

Die Beständigkeit von Shohrux Abdurahmonov: Der Anführer von Navbahor traf in jedem Spiel und blieb der einzige Leader im Angriff seines Teams; seine entscheidenden Tore könnten ihm bei der Fan-Abstimmung einen großen Vorteil verschaffen;

Die Bedeutung der Legionäre für ihre Teams: Zebniaru, Ivanovich und Papava sind entscheidende Glieder im Spiel ihrer Vereine; besonders dass Papava als Mittelfeldspieler 2 Tore erzielte, gab OKMK einen großen Impuls, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben.

Wer ist Ihrer Meinung nach aufgrund seiner Leistung und Effizienz am ehesten als Spieler des Monats September geeignet: Sharof Muhitdinov, der an 6 Toren beteiligt war, oder Shohrux Abdurahmonov, der in jedem Spiel traf? Hinterlassen Sie Ihre Wahl und Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse des spannendsten Wettbewerbs unserer nationalen Meisterschaft mit allen Fußballfans!