Shomurodovs Trabzon-Test: 10 Fakten, die Sie kennen müssen

Der zweite Spieltag der türkischen Süper Lig bietet eine der zentralen Begegnungen. Unsere Landsleute Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev die für den Istanbuler Verein Başakşehir spielen, sind zu Gast bei einem der renommiertesten und stärksten Teams des Landes — Trabzonspor .

Vor diesem prinzipiellen Duell hat eine der führenden Sportpublikationen der Türkei — sporx.com — die 10 wichtigsten statistischen Fakten veröffentlicht, die den Ausgang des Spiels beeinflussen könnten. Diese Daten zeigen, wie kompromisslos und überraschungsreich der bevorstehende Kampf in Trabzon werden könnte.

Für Sie, liebe Fußballfans, präsentieren wir diese 10 wichtigsten Fakten:

1. Shomurodovs „Schweigen“ in der Fremde

Der Stürmer von İstanbul Başakşehir und Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, zählt seit der letzten Saison zu den besten Torschützen der Süper Lig. Statistiken zeigen jedoch, dass seine Effizienz bei Auswärtsspielen gering ist. Von seinen letzten 7 Toren erzielte er nur eines in einem Auswärtsspiel (im Mai 2026 gegen Gaziantep). Shomurodov muss diese unangenehme Tradition im kommenden Spiel brechen.

2. Onuachu ist ein echtes „Kopfzerbrechen“ für Başakşehir

Trabzonspor-Stürmer Paul Onuachu zeigt in Spielen gegen den Istanbuler Klub eine außergewöhnliche Produktivität. Er war in drei der vier Süper-Lig-Spiele gegen Başakşehir an Toren direkt beteiligt und erzielte 2 Tore und 1 Vorlage .

3. Saviolo kurz vor dem Sprung in die Vereinsgeschichte

Der Neuzugang der Gastgeber, Noah Saviolo, will ein historisches Ergebnis wiederholen. Er könnte erst der zweite ausländische Spieler seit der Saison 2000/01 werden, der in seinen ersten beiden Süper-Lig-Spielen für Trabzonspor trifft. Bisher gelang dies nur Paul Onuachu.

4. Saisonstart auswärts ist ein Albtraum für Başakşehir

Die Statistik bestätigt, dass die Istanbuler zu Saisonbeginn in Auswärtsspielen sehr schlecht abschneiden. Seit der Saison 2016/17 hat İstanbul Başakşehir keines der neun Spiele gewonnen , in denen sie die Süper-Lig-Saison auswärts begannen (2 Unentschieden und 7 Niederlagen).

5. Trabzonspor — der „König“ im eigenen Stadion

Die Gastgeber haben eine hervorragende Bilanz, wenn sie die Saison zu Hause beginnen. Trabzonspor hat in 11 der letzten 14 Saisons das erste Heimspiel in der Süper Lig gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es im September 2020 gegen Beşiktaş.

6. Başakşehir will einen historischen Start wiederholen

Nach dem 2:0-Sieg gegen Kocaelispor am ersten Spieltag der laufenden Saison will Başakşehir auch in Trabzon gewinnen und mit zwei Siegen in die Saison starten. Das Team erreichte dieses Ergebnis zuletzt vor 10 Saisons, in der Spielzeit 2016/17.

7. Kein „Brot“ für Istanbuler Klubs in Trabzon

Trabzonspor setzt eine sehr erfolgreiche Serie von Heimspielen gegen Istanbuler Teams fort. Die Gastgeber haben in den letzten 13 Süper-Lig-Spielen nur eines verloren (8 Siege und 4 Unentschieden). Die einzige Niederlage gab es im Februar 2026 gegen Fenerbahçe (2:3).

8. Serie von fünf sieglosen Spielen

Die Reise nach Trabzon ist für İstanbul Başakşehir immer schwierig. Das Team hat in den letzten fünf Spielen im Stadion von Trabzonspor in der Süper Lig keinen Sieg errungen (3 Unentschieden und 2 Niederlagen). Heute werden die Gäste versuchen, diese schwarze Serie zu beenden.

9. Der unangenehmste Gast für Trabzonspor

Obwohl das Stadion in Trabzon für Başakşehir unbequem ist, zeigt die Geschichte der direkten Duelle, dass diese Spiele auch für die Gastgeber nicht einfach sind. In der Geschichte der Süper Lig hat Trabzonspor gegen Başakşehir die niedrigste Heimsiegquote unter den Teams, die sie mindestens zweimal empfangen haben (6 Siege in 18 Spielen — 33 Prozent).

10. Ungeschlagen-Serie von sechs Spielen

Die Gesamtstatistik zeigt die deutliche Dominanz von Trabzonspor in letzter Zeit. Das Team hat in den letzten sechs Süper-Lig-Spielen gegen İstanbul Başakşehir nicht verloren (4 Siege und 2 Unentschieden). Die Istanbuler gewannen zuletzt in der Saison 2022/23 gegen den Trabzon-Klub.

Kurzes Fazit

Die angeführten Fakten und Statistiken zeigen die allgemeine Überlegenheit von Trabzonspor. Besonders die erfolgreiche Serie gegen Istanbuler Teams und die sieglosen Spiele von Başakşehir in Trabzon sprechen für die Gastgeber.

Dennoch gibt die Tatsache, dass Başakşehir einer der unangenehmsten Gegner für die Gastgeber in Trabzon ist und diese Duelle historisch gesehen immer ausgeglichen waren, Hoffnung auf unerwartete Ergebnisse. Eldor Shomurodovs geringe Effizienz bei Auswärtstoren könnte ein spezifisches Problem für Başakşehir sein, aber der usbekische Stürmer könnte in einem so wichtigen Spiel sein Wort erheben und seinem Team den Sieg bringen. Abbosbek Fayzullayevs kreatives Spiel wird auch für den Angriff der Gäste sehr wichtig sein.

Es besteht kein Zweifel, dass das bevorstehende Spiel zu einem echten Fußballfest und einem kompromisslosen Kampf zwischen zwei starken Teams werden wird.