Brasilien gegen Japan: Verfolgen Sie das Achtelfinale mit uns

Brasilien und Japan stehen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegeneinander. In der 18. Minute der Partie im Stadion von Houston steht es noch 0:0.

Brasilien dominiert derzeit den Ballbesitz mit 60 %, während Japan bei 40 % liegt. Auch bei den Schüssen führt Brasilien mit 3:1, bei den Schüssen aufs Tor steht es 1:0.

Brasilien hat 138 Pässe mit einer Genauigkeit von 90 % gespielt. Japan verzeichnete 58 Pässe bei einer Genauigkeit von 91 %. Bei den Eckbällen führt Brasilien 2:1.

Bisher haben beide Mannschaften jeweils eine Gelbe Karte erhalten. Rote Karten und Abseitsstellungen wurden nicht verzeichnet.

Tore, Torchancen, Karten, Auswechslungen und andere wichtige Ereignisse berichten wir live im Ticker auf unserer Website.

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