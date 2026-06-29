Brasilien gegen Japan: Verfolgen Sie das Achtelfinale mit uns
Brasilien und Japan stehen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegeneinander. In der 18. Minute der Partie im Stadion von Houston steht es noch 0:0.
Brasilien dominiert derzeit den Ballbesitz mit 60 %, während Japan bei 40 % liegt. Auch bei den Schüssen führt Brasilien mit 3:1, bei den Schüssen aufs Tor steht es 1:0.
Brasilien hat 138 Pässe mit einer Genauigkeit von 90 % gespielt. Japan verzeichnete 58 Pässe bei einer Genauigkeit von 91 %. Bei den Eckbällen führt Brasilien 2:1.
Bisher haben beide Mannschaften jeweils eine Gelbe Karte erhalten. Rote Karten und Abseitsstellungen wurden nicht verzeichnet.
Tore, Torchancen, Karten, Auswechslungen und andere wichtige Ereignisse berichten wir live im Ticker auf unserer Website.
Live-Ticker
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Live-Ticker● LIVE
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Lucas Paquetá (Brasilien) spielte einen langen Pass auf Danilo, doch dieser war zu stark und die Chance wurde verpasst. Der Ball ging ins Aus. Einwurf für Japan.
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Keito Nakamura (Japan) spielte einen schönen Pass in den Strafraum, doch der Verteidiger fing ihn ab und bannte die Gefahr ab.
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Das heutige Spiel hat begonnen. Brasilien beginnt. Der heutige Schiedsrichter ist Mauricio Mariani.
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Vinícius Júnior (Brasilien) schlug eine schöne Flanke, doch die Abwehr konnte die Gefahr abwenden.
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Das heutige Spiel hat begonnen. Brasilien beginnt. Der heutige Schiedsrichter ist Mauricio Mariani.
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Bruno Guimarães (Brasilien) schlug die Ecke zu hoch. Der Ball ging ins Aus. Ecke für Japan.
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Das heutige Spiel hat begonnen. Brasilien beginnt. Der heutige Schiedsrichter ist Mauricio Mariani.
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Daichi Kamada (Japan) konnte den Freistoß nicht verwerten – der Torwart hatte die Mauer gut aufgestellt. Tolle Verteidigung! Der Schiedsrichter und sein Assistent zeigten auf die Eckfahne. Eckball für Japan.
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Bruno Guimarães (Brasilien) schießt einen Freistoß aus großer Distanz. Eine schöne Flanke, aber der Torwart kommt heraus und fängt den Ball.
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Das heutige Spiel hat begonnen. Brasilien beginnt. Der heutige Schiedsrichter ist Mauricio Mariani.
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