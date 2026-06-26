Elfenbeinküste erreicht erstmals in der Geschichte die K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft

Die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste hat eines der größten Hindernisse ihrer Geschichte überwunden. In einem Spiel in Philadelphia, USA, besiegten die "Elefanten" Curaçao mit 2:0 und schafften es so zum ersten Mal in ihrer Geschichte, die Gruppenphase der Weltmeisterschaft erfolgreich zu überstehen. Dieses Ergebnis markiert einen historischen Wendepunkt für die Vertreter Westafrikas. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Nicolas Pepe wurde zum Helden des Spiels und sicherte seiner Nationalmannschaft mit einem Doppel den Einzug in das Achtelfinale. Der Flügelspieler, der einst für seine erfolglosen Spiele bei Arsenal kritisiert wurde, zeigte diesmal seine besten Qualitäten. In der 7. Minute nutzte er eine Verwirrung in der gegnerischen Abwehr zum Führungstreffer, und in der 65. Minute traf er mit einem kraftvollen Linksschuss in seinem typischen Stil genau in den oberen Winkel.

Was legendäre Generationen nicht schafften

Laut Goal.com ist dieser Sieg für den Fußball der Elfenbeinküste von enormer Bedeutung. Denn selbst die "goldene Generation" mit legendären Spielern wie Didier Drogba und Yaya Toure konnte bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010 und 2014 die Gruppenphase nicht überstehen. Der heutige Kader hat ein Ziel erreicht, das den vorherigen Star-Teams verwehrt blieb.

Für Nicolas Pepe fungierte dieses Spiel als eine Art Rehabilitation. Vor nur sieben Monaten war er noch nicht im Kader für den Afrika-Cup. Doch durch effektive Leistungen beim spanischen Club Villarreal gewann er das Vertrauen von Nationaltrainer Emerse Fae zurück und wurde zu einer echten Führungspersönlichkeit des Teams.

Nachdem die Elfenbeinküste die Gruppenphase mit 6 Punkten auf dem zweiten Platz beendet haben, bereitet sie sich nun auf die entscheidenden K.-o.-Spiele vor. Trainer Emerse Fae betonte in einem Interview nach dem Spiel, dass die interne Stimmung im Team hervorragend sei und die Spieler trotz des Wettbewerbs untereinander einen starken Zusammenhalt bewahren.

Trainer und Teamstimmung

"Ich bitte die Fans, diesen historischen Sieg zu feiern. Unsere Gruppe wächst; obwohl es für viele die erste Weltmeisterschaft ist, ist das Team geschlossen. Selbst Spieler, die um dieselbe Position kämpfen, pflegen ein freundschaftliches Verhältnis", so Fae.

Obwohl die Nationalmannschaft von Curaçao während des Spiels großen Eifer zeigte, blieb sie technisch hinter dem Gegner zurück. Sie konnten im gesamten Spiel nur zwei klare Torchancen kreieren. Die Elfenbeinküste hingegen konnte den Sieg durch die effiziente Nutzung ihrer Chancen einfahren.

Dieser Erfolg ist ein wichtiges Signal nicht nur für die Elfenbeinküste, sondern für den gesamten afrikanischen Fußball. Der nächste Gegner in der K.-o.-Runde und das Spieldatum werden in Kürze bekannt gegeben. Die Fans hoffen, dass das Team unter der Führung von Nicolas Pepe im Turnier noch weiter kommt.