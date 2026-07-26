Lionel Messi verpasst das MLS All-Star Game: Warum wird er nicht bestraft?

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und Inter-Miami-Star Lionel Messi wird nicht am diesjährigen MLS All-Star Game in Charlotte teilnehmen. Obwohl der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner ursprünglich in den Kader für das prestigeträchtige Freundschaftsspiel gegen die Stars der Liga MX berufen wurde, erhielt er schlussendlich eine Sondergenehmigung. Wie Goal.com berichtet, werden Messi und sein Teamkollege Rodrigo De Paul das Event verpassen. berichtet Goal.com.

Normalerweise sehen die Regeln der Major League Soccer (MLS) strenge Disziplinarmaßnahmen für Spieler vor, die das All-Star-Spiel ohne triftigen Grund absagen. Besondere Umstände für die Saison 2026 bewahren Messi jedoch vor einer Sperre. Beide Akteure hatten schließlich einen langen Weg bis ins Finale der Weltmeisterschaft 2026 mit Argentinien hinter sich.

Spielergesundheit und FIFPro-Schutz

Lionel Messi und Rodrigo De Paul haben gemäß den Sonder-Schutzbestimmungen der internationalen Spielergewerkschaft FIFPro Anspruch auf eine Ruhepause. Vor Saisonbeginn hatten sich die MLS und die Spielervereinigung darauf geeinigt, die körperliche Verfassung von Spielern zu schützen, die das WM-Finale erreicht hatten. Laut einer offiziellen Erklärung der Liga haben die Klubs das Recht, in Absprache mit den jeweiligen Athleten den Zeitpunkt ihrer Rückkehr ins Training und den Spielbetrieb festzulegen.

Diese Situation unterscheidet sich grundlegend von den Vorkommnissen im Jahr 2025. Damals hatten Lionel Messi und Jordi Alba ihre Teilnahme am All-Star-Game in Austin nur wenige Stunden vor Anpfiff abgesagt. Da damals keine offizielle Verletzung vorlag, zog dies gemäß den Ligastatuten automatisch eine Sperre von einem Pflichtspiel nach sich. Diese Entscheidung stieß bei den Eigentümern von Inter Miami, insbesondere bei Jorge Mas, auf scharfe Kritik, der die Regeln als drakonisch bezeichnete.

Messis Abwesenheit ist ein herber Rückschlag für die Marketingpläne der Liga. Der argentinische Stürmer hatte bei der kürzlich beendeten Weltmeisterschaft 8 Tore erzielt und die Auszeichnungen als Silberner Schuh und Silberner Ball gewonnen. Seine hervorragende aktuelle Verfassung hatte das Faninteresse an der Partie noch weiter gesteigert.

Dennoch ist der Kader des MLS All-Star Teams weiterhin gespickt mit internationalen Topspielern. Auf der Liste stehen neun weitere Akteure, die am Turnier 2026 teilgenommen haben. Da jedoch keiner von ihnen das Finale erreichte, können sie nicht von der für Messi geltenden obligatorischen Ruhephase profitieren. Sie müssen an den Skill-Wettbewerben am Dienstag und dem Hauptspiel am Mittwochabend teilnehmen.