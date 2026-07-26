Lionel Messi verpasst das MLS All-Star Game: Warum wird er nicht bestraft?

·67·Sport
Lionel Messi verpasst das MLS All-Star Game: Warum wird er nicht bestraft?

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und Inter-Miami-Star Lionel Messi wird nicht am diesjährigen MLS All-Star Game in Charlotte teilnehmen. Obwohl der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner ursprünglich in den Kader für das prestigeträchtige Freundschaftsspiel gegen die Stars der Liga MX berufen wurde, erhielt er schlussendlich eine Sondergenehmigung. Wie Goal.com berichtet, werden Messi und sein Teamkollege Rodrigo De Paul das Event verpassen. berichtet Goal.com.

Normalerweise sehen die Regeln der Major League Soccer (MLS) strenge Disziplinarmaßnahmen für Spieler vor, die das All-Star-Spiel ohne triftigen Grund absagen. Besondere Umstände für die Saison 2026 bewahren Messi jedoch vor einer Sperre. Beide Akteure hatten schließlich einen langen Weg bis ins Finale der Weltmeisterschaft 2026 mit Argentinien hinter sich.

Spielergesundheit und FIFPro-Schutz

Lionel Messi und Rodrigo De Paul haben gemäß den Sonder-Schutzbestimmungen der internationalen Spielergewerkschaft FIFPro Anspruch auf eine Ruhepause. Vor Saisonbeginn hatten sich die MLS und die Spielervereinigung darauf geeinigt, die körperliche Verfassung von Spielern zu schützen, die das WM-Finale erreicht hatten. Laut einer offiziellen Erklärung der Liga haben die Klubs das Recht, in Absprache mit den jeweiligen Athleten den Zeitpunkt ihrer Rückkehr ins Training und den Spielbetrieb festzulegen.

Diese Situation unterscheidet sich grundlegend von den Vorkommnissen im Jahr 2025. Damals hatten Lionel Messi und Jordi Alba ihre Teilnahme am All-Star-Game in Austin nur wenige Stunden vor Anpfiff abgesagt. Da damals keine offizielle Verletzung vorlag, zog dies gemäß den Ligastatuten automatisch eine Sperre von einem Pflichtspiel nach sich. Diese Entscheidung stieß bei den Eigentümern von Inter Miami, insbesondere bei Jorge Mas, auf scharfe Kritik, der die Regeln als drakonisch bezeichnete.

Messis Abwesenheit ist ein herber Rückschlag für die Marketingpläne der Liga. Der argentinische Stürmer hatte bei der kürzlich beendeten Weltmeisterschaft 8 Tore erzielt und die Auszeichnungen als Silberner Schuh und Silberner Ball gewonnen. Seine hervorragende aktuelle Verfassung hatte das Faninteresse an der Partie noch weiter gesteigert.

Dennoch ist der Kader des MLS All-Star Teams weiterhin gespickt mit internationalen Topspielern. Auf der Liste stehen neun weitere Akteure, die am Turnier 2026 teilgenommen haben. Da jedoch keiner von ihnen das Finale erreichte, können sie nicht von der für Messi geltenden obligatorischen Ruhephase profitieren. Sie müssen an den Skill-Wettbewerben am Dienstag und dem Hauptspiel am Mittwochabend teilnehmen.

Lionel MessiInter MiamiMLSFußballWeltmeisterschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Federico Chiesa bestätigt Verbleib in Liverpool: Italienischer Star beendet WechselsgerüchteFederico Chiesa bestätigt Verbleib in Liverpool: Italienischer Star beendet WechselsgerüchteGestern, 23:34Granit Xhaka Transfer beendet: Sunderland lässt Kapitän nicht zu Chelsea ziehenGranit Xhaka Transfer beendet: Sunderland lässt Kapitän nicht zu Chelsea ziehenGestern, 23:30Hamdamov entscheidet das Derby: Pakhtakor rückt dem Spitzenreiter näherHamdamov entscheidet das Derby: Pakhtakor rückt dem Spitzenreiter näherGestern, 22:37Al-Nassr am Rande der Krise: Ist es Zeit, sich von Cristiano Ronaldo zu trennen?Al-Nassr am Rande der Krise: Ist es Zeit, sich von Cristiano Ronaldo zu trennen?Gestern, 22:35Al-Nassr drohen 213 Millionen Dollar: Stehen Transfers vor dem Stopp?Al-Nassr drohen 213 Millionen Dollar: Stehen Transfers vor dem Stopp?Gestern, 22:30Erling Haaland könnte in Zukunft zu Real Madrid wechseln: Die Prognose des Ex-MitspielersErling Haaland könnte in Zukunft zu Real Madrid wechseln: Die Prognose des Ex-MitspielersGestern, 21:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand