Zweite Chance für Ortiqov: Termin für den Rückkampf um den ONE-Titel steht fest

Usbekische Muay-Thai-Kämpfer Aslamjon Ortiqov soll eine weitere Chance auf den Weltmeistertitel erhalten. Nachdem unser Landsmann am 26. Juni knapp gegen Asadulla Imangazaliyev verloren hat, könnte er nun gegen den russischen Champion in einem Rückkampf antreten.

Vor allem hat Imangazaliyev auch den Termin für den zweiten Kampf bekannt gegeben. Seinen Angaben zufolge findet der Rückkampf am 20. November statt, und er hat den Kampfvertrag bereits unterschrieben.

Der erste Kampf wurde zu einer Schachpartie über fünf Runden

Ortiqov und Imangazaliyev trafen am 26. Juni im Hauptkampf des Turniers The Inner Circle 20 im berühmten Lumpinee Stadium in Bangkok aufeinander.

Damals war der ONE-Weltmeistertitel im Muay Thai im Fliegengewicht vakant, und zwei ungeschlagene Kämpfer traten um ihn an. Vor dem ersten Kampf betonte ONE Championship, dass die beiden Athleten zusammen eine Profibilanz von 36:0aufwiesen und 22 ihrer Siege vorzeitig erzielt hatten.

Nach dem hochklassigen Kampf über fünf Runden sprachen die Punktrichter Imangazaliyev per geteilter Entscheidung den Sieg zu. Damit wurde der russische Kämpfer neuer ONE-Weltmeister im Muay Thai im Fliegengewicht.

Ortiqovs Siegesserie von 24 Kämpfen endete in dieser Nacht

Vor dem Duell mit Imangazaliyev hatte Aslamjon Ortiqov in seiner Profikarriere alle 24 Kämpfe gewonnen .

ONE Championship stellte in der Nachkampfanalyse ebenfalls fest, dass die 24 Kämpfe andauernde Siegesserie des usbekischen Kämpfers im Duell mit Imangazaliyev endete. Zugleich bewertete die Organisation den Kampf als äußerst knappes und hochklassiges Titelduell.

Ortiqov zollte seinem Gegner auch nach der Niederlage Respekt, machte jedoch keinen Hehl daraus, dass es ihm schwerfiel, das Ergebnis zu akzeptieren.

Imangazaliyev: Rückkampf am 20. November

Nun stehen sich die beiden Kämpfer offenbar erneut im Ring gegenüber.

Imangazaliyev zufolge hat er den Vertrag für den Rückkampf gegen Ortiqov unterschrieben, und der zweite Kampf soll am 20. November stattfinden.

Diesmal wird die Situation völlig anders sein: Während im ersten Kampf um den vakanten Gürtel gekämpft wurde, wird Ortiqov im Rückkampf versuchen, dem amtierenden Champion den Titel abzunehmen.

ONE Championship hat auf seiner offiziellen Website bislang keine vollständige Ankündigung des Rückkampfs am 20. November veröffentlicht. Daher beruht der Termin auf der Aussage des Champions.

Warum ist ein Rückkampf die logische Entscheidung?

Dass der erste Kampf per geteilter Entscheidung endete, hat das Interesse am Rückkampf noch weiter gesteigert.

Imangazaliyev schlug häufiger und versuchte, die Distanz zu kontrollieren, während Ortiqov mit harten und präzisen Treffern antwortete. Besonders in der dritten Runde stellten die Angriffe des usbekischen Kämpfers den Champion vor große Probleme. Am Ende waren sich die Punktrichter uneinig.

Deshalb können beide Seiten für das zweite Duell auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem ersten Kampf völlig neue Taktiken vorbereiten.

Für Ortiqov ist die Hauptaufgabe klar: Er muss seine Schlagkraft und technische Überlegenheit noch deutlicher zeigen, ohne die Runden einer umstrittenen Wertung zu überlassen.

Schreibt er beim zweiten Versuch Geschichte?

Mit seinem Sieg am 26. Juni wurde Asadulla Imangazaliyev zum ersten Athleten in der russischen Geschichte, der einen ONE-Weltmeistertitel im Muay Thai gewann. Damit verbesserte er seine Profibilanz auf 13:0.

Aslamjon Ortiqov hat nun die Chance, die erste Niederlage seiner Karriere zu rächen und gleichzeitig einen ONE-Meisterschaftsgürtel nach Usbekistan zu holen .

Im ersten Kampf trennten sie nur Nuancen. Im zweiten Duell wird eine Frage beantwortet: Kann Ortiqov im Rückkampf das Ergebnis drehen und ONE-Weltmeister werden?

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