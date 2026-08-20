Bernardo Silva bereit, bei Real Madrid mit Kylian Mbappe zu spielen

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Bernardo Silva bereit, bei Real Madrid mit Kylian Mbappe zu spielen

Der erfahrene Mittelfeldspieler Bernardo Silva hat seine Saisonvorbereitung erfolgreich abgeschlossen und bereitet sich intensiv auf sein La-Liga-Debüt mit Real Madrid vor. Der portugiesische Fußballer hat sich schnell an seine neue Mannschaft angepasst und ist bereit, in der spanischen Hauptstadt ein neues Kapitel seiner Karriere aufzuschlagen. Madrid trifft im nächsten La-Liga-Spiel auswärts auf Espanyol. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com bietet Bernardo Silvas Wechsel zum Madrider Klub ihm die Möglichkeit, wieder mit seinem ehemaligen Teamkollegen Kylian Mbappe in einer Mannschaft zu spielen. Die beiden Fußballer hatten zuvor bei Monaco eine hervorragende Partnerschaft aufgebaut. Im Rückblick auf ihre zwei gemeinsamen Jahre beim französischen Klub betonte Silva, dass sie damals beide noch sehr jung gewesen seien.

Partnerschaft bei Monaco und neue Chancen

In einem Interview mit der offiziellen Website von Real Madrid sprach Bernardo Silva über seine Erinnerungen an den französischen Angreifer und ihre Pläne für die Zukunft. Seinen Worten zufolge gelang es Mbappe und ihm trotz ihres jungen Alters, auf dem Platz eine starke Verbindung aufzubauen. In den vergangenen Jahren trafen sie in der Champions League und auf Nationalmannschaftsebene als Rivalen aufeinander, nun sind sie jedoch wieder unter denselben Vereinsfarben vereint.

Silva äußerte sich warmherzig über seinen Teamkollegen und bezeichnete ihn als einzigartigen Fußballer, der ein Spiel im Alleingang entscheiden kann. Kylian hilft der Mannschaft in jedem Spiel mit seinen Toren und den Chancen, die er kreiert, enorm, ergänzte der portugiesische Mittelfeldspieler. Sie wollen ihre frühere Partnerschaft aus Monaco wiederbeleben und den Anhängern des Königsklubs viel Freude bereiten.

Das Titelrennen und das Spiel gegen Espanyol

Real Madrid weiß auf seiner Reise nach Katalonien genau, wie anspruchsvoll der spanische Fußball ist. Silva betonte, dass im Kampf um den Titel jeder Punkt Gold wert sei, und unterstrich die Bedeutung eines Sieges gegen Espanyol. Die Mannschaft weiß, dass sie im Kampf um den Gewinn der La Liga nicht viele Punkte liegen lassen darf und deshalb jedes Spiel mit derselben Ernsthaftigkeit angehen muss.

Nach Ansicht des erfahrenen Fußballers sind Spiele gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld genauso wichtig wie Duelle mit den großen Klubs. Real Madrid wird alles daransetzen, stark in die Saison zu starten und bereits im ersten Spiel drei Punkte zu holen. Dies wird einer der ersten ernsthaften Tests auf dem langen und schwierigen Weg der Mannschaft durch die spanische Meisterschaft sein.

Real MadridBernardo SilvaKylian MbappeLa LigaEspanyol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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