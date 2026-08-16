Al-Nassr besiegt Al-Fateh zum Auftakt ohne Ronaldo mit 3:0

Saudi-Arabien Die neue Saison der Saudi Pro League ist gestartet. Der Klub aus Riad, der als amtierender Meister gilt, Al-Nassr, empfing am 1. Spieltag Al-Fateh und feierte einen deutlichen und überzeugenden 3:0-Sieg.

Für den neuen Cheftrainer der Mannschaft, Ange Postecoglou, war es ein erfolgreicher Einstand in Pflichtspielen.

Drei Tore und totale Dominanz

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Initiative und erspielten sich vor dem gegnerischen Tor eine Reihe gefährlicher Chancen:

Die Führung: In der 37. Minute Angelo eröffnete nach einer starken Aktion im Strafraum den Torreigen (1:0);

Schneller zweiter Treffer: Drei Minuten später, in der 40. Minute, Felix baute die Führung aus und schickte die Mannschaften mit einem komfortablen Spielstand in die Halbzeitpause (2:0);

Der Schlusspunkt: In der 73. Minute der zweiten Halbzeit Samu Costa erzielte das dritte Tor für Al-Nassr und setzte den Schlusspunkt der Partie (3:0).

Cristiano Ronaldo Warum stand er nicht im Kader?

Eines der wichtigsten Themen vor dem Spiel war, dass der Kapitän und Star der Mannschaft, Cristiano Ronaldo,nicht im Spieltagskader stand.

Dennoch zeigte die Mannschaft von Ange Postecoglou auch ohne ihren Starstürmer eine torreiche und souveräne Leistung und startete erfolgreich in die Titelverteidigung.

Saudi Pro League, 1. Spieltag

Al-Nassr — Al-Fateh — 3:0

Tore: Angelo (37.), Felix (40.), Costa (73.).

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