Real Madrids Jungstar Cesar Palacios vor möglichem Wechsel nach Italien

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Real Madrids Jungstar Cesar Palacios vor möglichem Wechsel nach Italien

Mit der Öffnung des Sommer-Transferfensters im europäischen Fußball erreichen die Spekulationen um talentierte Nachwuchsspieler neue Höhen. Einer der vielversprechendsten Akteure im System von Real Madrid, der offensive Mittelfeldspieler Cesar Palacios, könnte seine Karriere bald in der prestigeträchtigen italienischen Serie A fortsetzen.

Dies berichtete auf seinen Kanälen Gianluca Di Marzio , einer der angesehensten und zuverlässigsten Sport-Insider auf der Apenninenhalbinsel.

Harter Wettbewerb unter den Serie-A-Größen

Berichten zufolge liefern sich zwei ambitionierte italienische Teams einen ernsthaften Kampf um das talentierte 21-jährige Talent: Cesc Fabregas' Como und der erfahrene Klub Udinese .

Der Insider hob besonders hervor, dass die Klubführung aus Madrid voraussichtlich eine wichtige Klausel in den Transfervertrag aufnehmen wird:

Sonderklausel: Beim Verkauf des Spielers nach Italien behält sich Real Madrid ein Rückkaufrecht (Buy-back) für eine festgelegte Summe vor. Zur Erinnerung: Der „Königliche Klub“ wandte eine ähnliche erfolgreiche Strategie bereits beim Transfer eines anderen Talents an, Nico Paz.

Palacios' beeindruckende Statistik bei Castilla

Cesar Palacios hat mit seinen produktiven Leistungen bereits die Aufmerksamkeit zahlreicher Scouts auf sich gezogen. Er kam bereits zu 7 Einsätzen in der ersten Mannschaft der „Königlichen“.

Seine Werte aus der vergangenen Saison bei Madrids zweiter Mannschaft, Castilla, sind wirklich lobenswert:

Wettbewerb / Team

Spiele

Tore

Vorlagen (Assists)

Castilla (2025/26)

36

16

5

Diese hohe Effizienz hat den Marktwert des jungen Mittelfeldspielers gesteigert. Das renommierte Portal Transfermarkt beziffert den aktuellen Marktwert des Spielers auf 6 Millionen Euro . Der Fußballöffentlichkeit ist jedoch bewusst, dass sein Potenzial deutlich höher liegt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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