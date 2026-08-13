Erling Haaland, einer der gefährlichsten Stürmer der Premier League und des europäischen Fußballs, ist heute selbst für die erfahrensten Verteidiger der Welt kaum zu stoppen. Der norwegische Torjäger erzielt weiterhin Tore am Fließband und bringt gegnerische Trainer und Spieler zum Grübeln. Goal.com berichtet darüber.

Wie Goal.com berichtet, äußerte sich der ehemalige Verteidiger Colin Hendry dazu, wie man den Angreifer von Manchester City stoppen kann. Seiner Ansicht nach ist es allein schon unmöglich, eine eindeutige Taktik gegen einen Stürmer dieses Kalibers zu nennen.

Heutzutage gibt es nur sehr wenige Verteidiger im Weltfußball, die Erling Haaland, der zur globalen Elite gehört, auf dem Platz ausschalten können. Dennoch gelingt es einigen Spielern, sich gegen ihn bis zu einem gewissen Grad erfolgreich zu behaupten.

Die Erfahrung des Arsenal-Verteidigers und Haalands Statistik

Arsenals Innenverteidiger Gabriel Magalhães gilt als einer der Spieler mit den besten Ergebnissen gegen Erling Haaland in ihren Duellen in der Premier League. Doch selbst Verteidiger dieser Klasse müssen manchmal anerkennen, dass sie gegen die Klasse des norwegischen Torjägers machtlos sind.

Den Statistiken zufolge hat Haaland in 198 Spielen für Manchester City 162 Tore erzielt. Davon fielen 112 in Englands höchster Spielklasse. Außerdem gewann er bereits dreimal den Goldenen Schuh und spielte in der Saison 2022/23 eine Hauptrolle beim historischen Triple seines Teams — dem Gewinn der drei wichtigsten Trophäen.

Zukunftspläne und das Eingeständnis eines Verteidigers

Manchester City hat seinen furchtlosen Mittelstürmer mit der Nummer 9 mit einem gewaltigen Zehnjahresvertrag bis 2034 gebunden. Das bedeutet, dass der Angreifer die Gegner in der Premier League noch viele Saisons lang in Angst versetzen dürfte. Trotz des Interesses von Topklubs wie Real Madrid bevorzugt der Spieler derzeit einen Verbleib in Manchester.

In einem exklusiven Interview mit Goal.com in Zusammenarbeit mit Bet442 gab Colin Hendry eine charakteristisch offene Antwort auf die Frage, wie er gegen Haaland gespielt hätte. Der ehemalige Fußballer betonte scherzhaft, dass es darauf keine eindeutige Antwort gebe.

Hendrys Ansicht nach bleibt nur, sich ebenso aufmerksam wie Gabriel zu verhalten, alles aus den eigenen Möglichkeiten herauszuholen und sich der Herausforderung zu stellen. Mit Blick auf die Vergleiche mit Ronaldo im Jahr 1998 fügte er hinzu, dass Duelle mit Spielern dieser Klasse für jeden Verteidiger eine enorme Herausforderung seien.