Barcelonas Sportdirektor Deco sprach offen über den Abgang zweier wichtiger Angreifer, die das Team verlassen haben — Ferran Torres und Robert Lewandowski sowie über die Pläne des Klubs auf dem Transfermarkt. Ferran Torres wechselte im Sommer-Transferfenster für 50 Millionen Euro zum französischen Klub PSG, während der polnische Torjäger Robert Lewandowski als ablösefreier Spieler zum MLS-Vertreter Chicago Fire ging.

„Lewandowski hat eine Ära geprägt“: Decos Aussage

Der spanischen Mundo Deportivo sagte Deco in einem Interview, dass es äußerst schwierig sein werde, die Lücke im Angriff zu schließen:

"Zwei wichtige Spieler — Ferran und Robert — haben das Team verlassen. Ferran können wir durch neue Spieler ersetzen, aber Roberts Ersatz zu finden, wird sehr schwierig. Selbst wenn wir einen Spieler auf Topniveau finden, wird es äußerst kompliziert, weil er ein Star war, der eine ganze Ära bei uns geprägt hat. Wir haben interne Optionen, werden aber trotzdem die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Derzeit arbeiten wir daran, die beste Lösung zu finden und festzulegen, was bis zum Saisonende möglich ist", sagte Deco.

Barcelonas abgewanderte Stars und die Situation im Klub

Spieler Neuer Klub Transferart Decos Einschätzung Ferran Torres PSG (Frankreich) 50 Millionen Euro für verkauft Kann durch neue Verpflichtungen ersetzt werden Robert Lewandowski Chicago Fire (USA / MLS) Ablösefreier Spieler ablösefrei gewechselt Hat eine ganze Ära in der Klubgeschichte geprägt; sein Ersatz wird äußerst schwierig Klubstrategie Interne Optionen prüfen und die besten Lösungen auf dem Transfermarkt suchen

„Topspieler brauchen ein Siegerprojekt“

Der Sportdirektor sprach außerdem über Barcelonas große Marke und die Zukunftsprojekte des Klubs und fügte hinzu, dass es keine Probleme geben werde, neue Stars zu gewinnen:

"Jeder Spieler möchte zu Barcelona wechseln. Um Topspieler zu verpflichten, braucht man ein klares und glaubwürdiges Projekt. Jeder Spieler, der hierherkommt, ist von unserem Projekt beeindruckt. Sie alle wollen mit uns neue Titel gewinnen und Geschichte schreiben."

Welcher Mittelstürmer kann Barcelona eurer Meinung nach als Ersatz für einen erfahrenen Torjäger wie Robert Lewandowski verpflichten?

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