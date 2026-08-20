Deco spricht offen über Rodri: „Wir haben ihn nicht verpflichtet, um ihn Real Madrid wegzuschnappen“

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Deco spricht offen über Rodri: „Wir haben ihn nicht verpflichtet, um ihn Real Madrid wegzuschnappen“

Barcelonas neuer Transfer Rodri hat für großes Aufsehen gesorgt. Obwohl auch Real Madrid angeblich Interesse am spanischen Mittelfeldspieler hatte, holte ihn der katalanische Klub in seine Reihen.

Barcelonas Sportdirektor Deco hat nun den wahren Grund für den Transfer enthüllt. Seiner Aussage nach verpflichtete der Klub Rodri nicht nur, um ihn dem Rivalen Real Madrid vorzuenthalten, sondern um die Mannschaft zu verstärken.

Rodri War Zunächst Nicht Teil von Barcelonas Plänen

Den Informationen zufolge wurde der spanische Mittelfeldspieler von Manchester Cityfür eine Ablöse von 76,5 Millionen Euro einschließlich Boni verpflichtet.

Laut Deco war Barcelonas Transfer von Rodri zunächst für unmöglich gehalten worden.

„Zunächst war Rodri nicht Teil unserer Pläne, weil wir dachten, dass es unmöglich sei, ihn zu verpflichten. Als sich die Gelegenheit ergab, haben wir sie genutzt.“

Der Sportdirektor betonte, dass jeder Transfer im Vorfeld sorgfältig diskutiert werden müsse und ein klares Ziel für die Mannschaft haben sollte.

„Wir haben ihn nicht verpflichtet, um ihn Real Madrid wegzuschnappen“

Nach den Berichten, wonach auch Real Madrid um Rodri kämpfte, wurde der Transfer als nächste Runde der Rivalität zwischen den beiden spanischen Großklubs wahrgenommen.

Deco widersprach jedoch dieser Einschätzung.

„Wir haben ihn nicht einfach verpflichtet, um ihn Real Madrid wegzuschnappen. Das wäre die falsche Sichtweise.“

Seinen Worten zufolge besteht Rodrigos größter Vorteil darin, dass er zu den besten Mittelfeldspielern des Weltfußballs gehört.

Was Erwartet Barcelona von Rodri?

Deco erklärte, er sei überzeugt, dass Rodri einen großen Beitrag zur Mannschaft leisten könne.

Aspekt

Barcelonas Position

Grund für den Transfer

Die Mannschaft verstärken

Ursprünglicher Plan

Rodri war zunächst nicht Teil des Hauptplans

Nach dem Aufkommen der Gelegenheit

Der Transfer wurde abgeschlossen

Interesse von Real Madrid

Nicht der Hauptgrund

Erwartung

Rodrigos großer Beitrag zur Mannschaft

Deco sagte außerdem, dass der Klub – wie schon bei den Transfers von Gordon, Adeyemi, Bissouma und Cancelo – eine neue Gelegenheit erfolgreich genutzt habe.

Nun ruhen große Hoffnungen auf Rodri

Der auf 76,5 Millionen Euro taxierte Transfer ist zu einer der wichtigsten Entscheidungen Barcelonas vor der neuen Saison geworden. Die zentrale Frage lautet nun: Kann Rodri die von Barcelona investierte Summe mit seinen Leistungen auf dem Platz rechtfertigen?

Decos Position ist klar: Der Transfer wurde nicht im Wettbewerb mit Real Madrid, sondern zur weiteren Verstärkung Barcelonas getätigt.

Ist Rodri eurer Meinung nach 76,5 Millionen Euro für Barcelona wert? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt die Nachricht mit Fußballfans auf Telegram und anderen sozialen Netzwerken.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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