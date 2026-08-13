Barcelona wird zum Ende des Sommer-Transferfensters wieder aktiv

·6·Sport
Barcelona wird zum Ende des Sommer-Transferfensters wieder aktiv

Je näher die letzten Tage des Sommer-Transferfensters rücken, desto intensiver will der FC Barcelona auf dem Transfermarkt aktiv werden. Die Katalanen planen mehrere Transfers, um überzählige Spieler zu verkaufen, Spielraum bei der Gehaltsobergrenze zu schaffen und die noch nicht registrierten Spieler schnellstmöglich anzumelden. Goal.com berichtet .

Wie die Zeitung Sport berichtet, verfolgt die Führung des FC Barcelona ein klares Hauptziel. Der Klub möchte einen neuen Stürmer verpflichten, wobei Julián Álvarez als vorrangige Option gilt. Auch Rodri und João Cancelo werden in Betracht gezogen. Die sportliche Leitung will jedoch in den letzten Stunden des Transferfensters noch einen weiteren wichtigen Deal abschließen.

Deco sucht einen Innenverteidiger

Sportdirektor Deco arbeitet seit Beginn des Sommer-Transferfensters intensiv daran, die Innenverteidigung zu verstärken. Sein größter Wunsch ist die Verpflichtung eines Innenverteidigers von hoher Qualität, der möglichst mit dem linken Fuß spielt. Wenn es die finanziellen Möglichkeiten erlauben, könnte der Transfer noch in den letzten Tagen des Transferfensters über die Bühne gehen.

Zunächst hatte der Sportdirektor versucht, Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni zu verpflichten. Die Option scheiterte jedoch, weil sich die Parteien in sportlichen Fragen nicht einigen konnten und der von den Mailändern geforderte Preis zu hoch war. Danach ruhten die Gespräche über die Defensive vorübergehend.

Der Abschied von Ronald Araújo änderte die Pläne

Der Abschied von Ronald Araújo machte die Suche des FC Barcelona nach einem Verteidiger jedoch wieder aktuell. Daraufhin fasste der Klub den festen Entschluss, einen neuen Spieler zu verpflichten. Trainer Hansi Flick ist mit dem Duo Pau Cubarsí und Gerard Martín derzeit zufrieden, versteht aber auch, wie wichtig es wäre, den Kader bei einer passenden Gelegenheit mit einem hochkarätigen Spieler zu verstärken.

Zum Kader gehören außerdem Andreas Christensen und Eric García. Einer von ihnen dürfte im Laufe der Saison auch viele Minuten als Außenverteidiger absolvieren. Wie Barcelonas letzte Aktivitäten auf dem Transfermarkt und die finanzielle Situation des Klubs ausgehen, wird in den kommenden Tagen bekannt werden.

BarcelonaTransfersDecoHansi FlickLa Liga
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Nicolas Jackson bereit, bei Chelsea um seinen Platz zu kämpfenNicolas Jackson bereit, bei Chelsea um seinen Platz zu kämpfenHeute, 19:35Phil Foden Verlängert Vertrag Bei Manchester CityPhil Foden Verlängert Vertrag Bei Manchester CityHeute, 19:14Eine neue Ära für usbekische Klubs in Asien: Details zur Saison 2026/2027Eine neue Ära für usbekische Klubs in Asien: Details zur Saison 2026/2027Heute, 19:12Daniel Cormier enthüllt das Geheimnis hinter Khabibs und McGregors FehdeDaniel Cormier enthüllt das Geheimnis hinter Khabibs und McGregors FehdeHeute, 19:09Real Madrid gewinnt die erste Trophäe des Jahres 2026Real Madrid gewinnt die erste Trophäe des Jahres 2026Heute, 19:01Warum entschied sich Kerim Alajbegovic für das Juventus-Projekt statt für Chelsea?Warum entschied sich Kerim Alajbegovic für das Juventus-Projekt statt für Chelsea?Heute, 18:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026