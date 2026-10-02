Renato Veiga verweigert Kommentar zum Konflikt um Cristiano Ronaldo

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Renato Veiga verweigert Kommentar zum Konflikt um Cristiano Ronaldo

Obwohl die portugiesische Nationalmannschaft einen wichtigen Sieg gegen Dänemark in der Nations League errang, lag der Fokus nach dem Spiel auf einem unerwarteten internen Konflikt und dem darauffolgenden Schweigen. Der portugiesische Fußballverband untersagte Verteidiger Renato Veiga strikt, sich gegenüber den Medien zur Situation um Mannschaftskapitän Cristiano Ronaldo zu äußern. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Portugiesen, die in Kopenhagen mit 4:2 gewannen, konnten die Erinnerung an die schmerzhafte Viertelfinalniederlage auslöschen. Doch der Abgang des erfahrenen Stürmers nach Meinungsverschiedenheiten mit Cheftrainer Jorge Jesus hat die Stimmung in der Kabine belastet. Es stellte sich heraus, dass der 41-jährige Angreifer, unzufrieden mit seiner erneuten Reservistenrolle, das Quartier nur 24 Stunden vor dem Spiel verlassen hatte.

Im Gespräch mit Vertretern in der Mixed-Zone nach dem Spiel konzentrierte sich Innenverteidiger Renato Veiga zunächst auf die allgemeine Mannschaftsleistung. Der junge Spieler, der an der Seite von Ruben Dias agierte, lobte den schwierigen Auswärtssieg: „Es war eine perfekte Mannschaftsleistung auf einem sehr schweren Platz und gegen einen schwierigen Gegner“, betonte er.

Strenges Medienverbot und Veigas Antwort

Die hartnäckigen Fragen der Journalisten zur Kontroverse um Cristiano Ronaldo brachten den Verteidiger jedoch in eine schwierige Lage. Nach einem Blick zu einem Pressebeauftragten des Verbandes erklärte der Spieler, dass er nicht befugt sei, die Situation zu kommentieren. „Ich stehe Cristiano Ronaldo sehr nahe und er weiß, wie sehr ich ihn schätze, aber ich habe die Anweisung erhalten, dass es verboten ist, über dieses Thema zu sprechen“, gab er gegenüber den Reportern zu.

Dennoch betonte der 2003 geborene Verteidiger, der unter dem neuen Trainerstab in allen drei Spielen über die volle Distanz ging, seine Loyalität gegenüber der Nationalmannschaft. Ihm zufolge sei es das größte Privileg für jeden Fußballer, die Ehre Portugals zu verteidigen, und er sei bereit, jedes Mal alles zu geben, wenn er auf dem Platz steht.

Veiga merkte an, dass die Taktik unter Jorge Jesus allmählich Früchte trage, und fügte hinzu, dass die Mannschaft Fortschritte mache. Das Nationalteam konzentriert sich nun auf das letzte Spiel der Länderspielpause, doch wie sich diese Spannung in der Kabine auf die kommenden Spiele auswirken wird, sorgt in der Fußballwelt für großes Interesse.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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