Die portugiesische Nationalmannschaft errang in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 einen überzeugenden 5:0-Sieg gegen Usbekistan. Dieses Spiel zog die Aufmerksamkeit der Fußballwelt nicht nur wegen des hohen Ergebnisses, sondern auch wegen eines neuen Rekords des Kapitäns Cristiano Ronaldo auf sich. Nach lang erwarteten Toren bewies der portugiesische Anführer erneut seine Klasse. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Cristiano Ronaldo, der bereits in der 6. Minute den ersten Treffer erzielte, gelang es, noch vor der Halbzeit einen Doppelpack zu verwandeln. Mit diesen Toren wurde er zum ersten Spieler in der Geschichte des Männerfußballs, der in sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Nach einem torlosen Unentschieden gegen die DR Kongo im letzten Spiel war die Effizienz des Kapitäns von enormer Bedeutung für das Team.

Manchester United Mittelfeldspieler Bruno Fernandes betonte in einem Interview nach dem Spiel, dass die Tore des Kapitäns die Stimmung im Team verbessert hätten. Laut Fernandes bleibt Ronaldo trotz der Kritik an ihm die wichtigste Offensivwaffe der Mannschaft. Bruno trug zum Sieg bei, indem er den Assist zum dritten Tor lieferte.

Die Rückkehr des Kapitäns und ein neuer Rekord

"Dass unser Kapitän getroffen hat, war sehr wichtig für uns. Er ist unser zuverlässigster Spieler im Angriff und wir alle freuen uns über seinen Erfolg", betonte Fernandes. Seiner Meinung nach gibt Ronaldos Präsenz auf dem Platz den Mitspielern zusätzliches Vertrauen. Laut Goal.com hat dieser Sieg Portugals Position in der Turniertabelle deutlich gefestigt.

Bruno Fernandes merkte an, dass die Interessen des Teams über seinen persönlichen Statistiken stehen. Der Mittelfeldspieler, der in der letzten Saison der Premier League einen Rekord von 21 Vorlagen aufstellte, ist bereit, auch in der Nationalmannschaft eine ähnliche Effizienz zu zeigen. Er glaubt, dass seine eigenen Tore noch kommen werden und er seinem Team im entscheidenden Moment helfen wird.

Portugal dominierte die Partie gegen die usbekische Nationalmannschaft. In einem Spiel mit fünf treffersicheren Toren bewiesen die Gastgeber ihre Klasse. Dieses Ergebnis war ein wichtiger Schritt für Portugal in der Gruppenphase und diente dazu, die Kritiker zum Schweigen zu bringen.

Abschließend sagte Bruno Fernandes, dass in prestigeträchtigen Turnieren wie der Weltmeisterschaft jedes Tor und jeder Assist einen hohen Wert habe. Die portugiesische Nationalmannschaft wird sich nun mit bester Laune auf die nächsten Spiele vorbereiten, während Cristiano Ronaldo seinen legendären Weg fortsetzt und auf Kritik mit Ergebnissen auf dem Platz antwortet.