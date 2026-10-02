Nach einem überzeugenden Sieg über Dänemark setzt die portugiesische Nationalmannschaft ihren Weg zu ihren Zielen trotz des Wirbels um Cristiano Ronaldo entschlossen fort. Wie Goal.com berichtet, endete das Spiel zwischen Portugal und Dänemark in Kopenhagen im Rahmen der UEFA Nations League mit einem 4:2, was die Position der Mannschaft in ihrer Gruppe weiter festigte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Vor dem Spiel lag der Fokus auf den unerwarteten Ereignissen rund um den 41-jährigen Kapitän Cristiano Ronaldo. Quellen zufolge verließ der erfahrene Stürmer am Mittwoch das Trainingslager der Nationalmannschaft, nachdem er erfahren hatte, dass er zum zweiten Mal in Folge auf der Bank sitzen würde. Dennoch ließen sich die Mannschaft durch die angespannte Situation und das Medieninteresse nicht vom Spiel ablenken.

Überzeugendes Spiel und der Beitrag von Ramos

Gonçalo Ramos, der den Angriff der Nationalmannschaft brillant anführte, erzielte ein Tor und bereitete ein weiteres vor. Sein einzigartiger Spielstil und seine effektiven Aktionen ließen das Fehlen des erfahrenen Stürmers kaum spüren. In einem Interview mit dem Fernsehsender RTP nach dem Spiel erklärte Ramos offen, dass das Team nicht unter externen Faktoren gelitten habe.

„Diese Situation hat uns nicht beeinflusst“, sagte der Stürmer. „Externe Probleme können die Bedeutung des heutigen Spiels nicht überschatten. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, und heute haben wir genau das getan.“ Das Ergebnis stellte sicher, dass die Portugiesen ihre ungeschlagene Serie unter dem neuen Cheftrainer Jorge Jesus fortsetzen.

Taktische Änderungen unter dem neuen Trainer

Gonçalo Ramos führte die positiven Veränderungen im Team auf die taktischen Ideen und den Spielstil des Cheftrainers zurück. Ihm zufolge hat der neue Coach dem Team klarere Konzepte vermittelt und die Aufgaben der Spieler auf dem Platz vereinfacht. Das hohe Maß an gegenseitigem Verständnis in Abwehr und Angriff zahlt sich aus.

„Der neue Trainer hilft uns sehr“, fügte der Spieler hinzu. „Wir haben klare Vorstellungen; wir wissen genau, wo jeder Teamkollege stehen muss, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Ich spiele sehr gerne in diesem Stil; er passt perfekt zu meinen Eigenschaften.“ Die Balleroberung in der gegnerischen Hälfte und das Schaffen gefährlicher Situationen sind zu Schlüsselfaktoren für den Erfolg des Teams geworden.

Auch Jorge Jesus betonte in seiner Stellungnahme nach dem Spiel, dass die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft gesund sei, und beendete damit die kontroversen Spekulationen. Infolgedessen tritt die portugiesische Nationalmannschaft in eine neue Phase ein und beweist in der Praxis, dass sie auch ohne ihren Starspieler erfolgreich agieren kann.