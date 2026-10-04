Spanien besiegt Tschechien mit 3:1

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Spanien besiegt Tschechien mit 3:1

Das Spiel zwischen Spanien und Tschechien in der Gruppenphase der Nations League endete mit einem 3:1-Sieg für Spanien. Die Spanier begannen aktiv und eröffneten bereits in der 6. Minute den Torreigen durch Lamine Yamal.

In der 35. Minute erzielte Rodri das zweite Tor für Spanien. Damit gingen die Spanier mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Tschechien den Rückstand. Jiří Sláma traf in der 69. Minute und brachte sein Team zurück ins Spiel.

Doch in der 85. Minute verlor Tschechien einen weiteren Spieler. Nachdem Ladislav Krejčí die Rote Karte sah, mussten die Tschechen den Rest der Partie in Unterzahl bestreiten.

Spanien erzielte in der 89. Minute einen weiteren Treffer. Mikel Merino traf ins gegnerische Tor und besiegelte den 3:1-Sieg seiner Mannschaft.

Auch die Statistik unterstrich die Überlegenheit der Spanier. Spanien gab 16 Schüsse ab, davon 9 aufs Tor. Tschechien verzeichnete 4 Schüsse, von denen 3 aufs Tor gingen.

Spanien hatte 63 Prozent Ballbesitz, während Tschechien auf 37 Prozent kam. Die Spanier spielten 742 Pässe mit einer Genauigkeit von 93 Prozent. Die tschechischen Spieler brachten 288 Pässe an, wovon 82 Prozent ankamen.

Spanien beging 11 Fouls, Tschechien 13. Während Spanien eine Gelbe Karte erhielt, kassierten die tschechischen Spieler 5 Gelbe und 1 Rote Karte. Bei den Eckbällen lag Spanien mit 5:0 vorne.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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