Luis de la Fuente könnte Kader für das Spiel gegen Tschechien rotieren

Der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, hat eine Rotation in der Startaufstellung für das bevorstehende Spiel gegen Tschechien nicht ausgeschlossen, da er den dichten Spielplan und die Gesundheit der Spieler priorisiert. Laut Goal.com achtet der Trainerstab trotz der bisher erfolgreichen Erfüllung der Teamziele genau auf den körperlichen Zustand jedes einzelnen Spielers. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Derzeit setzt die spanische Nationalmannschaft ihren hervorragenden Lauf in der Nations League fort. La Roja sicherte sich einen 3:2-Comeback-Sieg auswärts gegen England und erzielte 4 unbeantwortete Tore gegen Kroatien. Dennoch bereiten die Verletzung von Ferran Torres und die kurze Erholungszeit zwischen den Spielen dem Trainer berechtigte Sorgen.

Dichter Spielplan und Spielergesundheit

Wie Mundo Deportivo berichtet, betonte Luis de la Fuente auf einer Pressekonferenz, dass der größte Nachteil des aktuellen Wettbewerbsformats der Mangel an Ruhezeit sei. „Wir stellen die Gesundheit des Spielers an erste Stelle und ziehen es vor, einen Spieler in perfekter Verfassung auf das Feld zu schicken“, sagte der Trainer vor dem bevorstehenden Spiel gegen Tschechien und dem Auswärtsspiel gegen Kroatien am 6. Oktober.

Die Spanier führen die Gruppentabelle mit sechs Punkten an. England und Kroatien haben jeweils drei Punkte, während die tschechische Nationalmannschaft noch keine Punkte sammeln konnte. Selbst in einer so günstigen Situation erklärte der Trainer, dass kein Spieler, einschließlich der Torwartposition, einen Stammplatz garantiert habe, und wies darauf hin, dass es in jeder Linie zu Änderungen kommen könne.

Lamine Yamals Zustand und seine Rolle im Team

Ob der junge Star Lamine Yamal im morgigen Spiel von Beginn an auflaufen wird, bleibt eines der Hauptthemen für Fans und Experten. Der Stürmer des FC Barcelona bewies seine hervorragende Form in den vergangenen Spielen, insbesondere durch ein Tor gegen die Engländer sowie zwei Tore und eine Vorlage gegen die Kroaten.

De la Fuente garantierte dem jungen Spieler jedoch noch keinen Platz in der Startelf. Nach Ansicht des Trainers ist Yamal in der Lage, in jedem Moment des Spiels eine entscheidende Rolle zu spielen. „Er ist ein sehr wichtiger Spieler, egal ob er das Spiel beginnt oder in der 60. oder 45. Minute eingewechselt wird“, fügte der spanische Trainer hinzu.

Der Experte äußerte sich zufrieden über die wachsende Reife des jungen Flügelspielers und sein Verständnis für Situationen auf und neben dem Platz. Der spanische Trainerstab merkte an, dass er die am besten geeignete Aufstellung für das bevorstehende Spiel am Spieltag entscheiden werde und betonte, dass die Aufrechterhaltung des Teamgleichgewichts die wichtigste Aufgabe sei.