Luis de la Fuente: Lamine Yamal ist auf dem Weg zur Legende

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Luis de la Fuente: Lamine Yamal ist auf dem Weg zur Legende

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente lobte die Leistung des jungen Flügelspielers Lamine Yamal nach dem Sieg gegen Tschechien. Der Experte ist der Meinung, dass der vielversprechende Spieler mit seinen brillanten Aktionen mutig auf dem Weg zum Status einer wahren Legende ist. In der Nations League erzielten die Spanier drei Tore und festigten damit ihre Tabellenführung, berichtet Goal.com. berichtet .

Das in Oviedo ausgetragene Spiel stand ganz im Zeichen der Dominanz der spanischen Nationalmannschaft. Gleich zu Beginn eröffnete Lamine Yamal mit einem für ihn typischen Schuss den Torreigen. Später sicherten Treffer von Rodri und Mikel Merino dem Team weitere wichtige drei Punkte. Nach diesem Sieg belegt Spanien mit neun Punkten den ersten Platz in Gruppe 3.

Lamine Yamals konstante Leistung und Teamgeist

Wie Goal.com berichtet, verbarg Luis de la Fuente auf der Pressekonferenz seine Bewunderung für die rasante Entwicklung des Neunzehnjährigen nicht. Der Trainer betonte, dass Yamal den aggressiven und energiegeladenen taktischen Spielstil der Nationalmannschaft perfekt verkörpere. Zudem wirke sich seine einzigartige Fähigkeit, gegnerische Abwehrreihen zu durchbrechen, positiv auf die gesamte Mannschaft aus.

Der spanische Trainer merkte an, dass es für die Reife des jungen Stars spreche, dass er in den letzten drei Länderspielen jeweils das erste Tor erzielt habe. „Er hört nicht auf, uns zu überraschen. Er hat ein riesiges Talent und macht große Fortschritte“, sagte De la Fuente. Der Trainer glaubt, dass Yamals frühe Tore den Siegeswillen der gesamten Mannschaft und den Wunsch, jedes Spiel von der ersten Minute an zu kontrollieren, deutlich unterstreichen.

Warnung vor dem bevorstehenden Duell mit Kroatien

Trotz der erfolgreichen Ergebnisse mahnte der spanische Nationaltrainer seine Spieler vor den kommenden Partien zur Vorsicht. Er wies insbesondere darauf hin, dass die kroatische Mannschaft nach der herben Niederlage gegen England auf Wiedergutmachung aus sei und ihr Stolz verletzt sei. De la Fuente erwartet einen ernsthaften Widerstand des kommenden Gegners und forderte seine Spieler zu Vorsicht auf.

Derzeit geht die spanische Nationalmannschaft mutig ihren Zielen entgegen. Die offensive Spielweise des Teams und die Entdeckung junger Talente werden von Fans und Experten gleichermaßen hoch gelobt. Die bevorstehenden Spiele werden für die Spanier nicht nur ein Test für Punkte sein, sondern auch dazu dienen, ihre Position auf der internationalen Bühne weiter zu festigen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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