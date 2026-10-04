Spanien besiegt Tschechien in der Nations League

Im Rahmen der UEFA Nations League empfing die spanische Nationalmannschaft die tschechische Auswahl und feierte einen souveränen Sieg. Das Team unter der Leitung von Luis de la Fuente dominierte das Spielgeschehen, sicherte sich einen 3:1-Erfolg und baute seine ungeschlagene Serie in der Gruppe aus. Die Partie im Stadion von Oviedo verlief unter der vollständigen Kontrolle der Gastgeber. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Wie Goal.com berichtet, begann Spanien bereits in der Anfangsphase damit, das Spiel zu bestimmen. Nach einer brillanten Vorlage von Dani Olmo erzielte das Ausnahmetalent Lamine Yamal in der 6. Minute den Führungstreffer. Die Spanier dominierten von Beginn an und ließen den Tschechen kaum Ballbesitz.

Taktische Überlegenheit und Rodris Treffer

Noch vor der Pause demonstrierte Spanien erneut seine Überlegenheit. Die Gastgeber kontrollierten das Mittelfeld und erzielten in der 35. Minute das zweite Tor. Rodri, der wie immer durch seine präzisen Aktionen glänzte, traf mit einem sehenswerten Schuss zum 2:0 und ging mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit nahm Spanien zwar etwas Tempo aus dem Spiel, behielt aber die Kontrolle über das Geschehen. In der 69. Minute gelang den Tschechen jedoch der überraschende Anschlusstreffer: Jirí Sláma verkürzte mit einem präzisen Schuss auf 2:1. Dieses Tor brachte kurzzeitig wieder Spannung in die Partie.

Schlusspunkt und Sicherung des Sieges

Nach dem Gegentor übernahm die spanische Nationalmannschaft wieder die volle Kontrolle. Die Statistik belegte 69 % Ballbesitz und 766 erfolgreiche Pässe für die Spanier. Gegen Ende versuchten die Tschechen den Ausgleich zu erzwingen, doch Ladislav Krejcí wurde nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen.

In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Mikel Merino in der 89. Minute mit dem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung. Damit sicherte sich Spanien den 3:1-Sieg, festigte die Tabellenführung in der Gruppe 3 der Nations League und setzt seine perfekte Serie fort.