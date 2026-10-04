Emiliano Martínez sprach über den Abschied von Lionel Messi

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Emiliano Martínez sprach über den Abschied von Lionel Messi

Der Torhüter der argentinischen Nationalmannschaft, Emiliano Martínez, hat zugegeben, dass eine große Lücke im Team entstehen wird, sobald Kapitän Lionel Messi seine internationale Karriere beendet. Dies berichtete Goal.com. berichtet .

Am Samstagabend feierte Argentinien im Estadio Monumental einen deutlichen 7:0-Sieg gegen Burkina Faso. Nach dem Spiel richtete der Torhüter den Fokus auf den bevorstehenden Abschied von Lionel Messi.

Historischer Sieg und Stolz

Laut Zitaten von ESPN Argentina betonte Emiliano Martínez, dass es eine der größten Ehren seiner Karriere war, Lionel Messi zum Gewinn der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu verhelfen. Er erklärte, er habe versucht, dem besten Spieler der Geschichte mit all seinen Möglichkeiten zu unterstützen.

Die Realität der Ära nach Messi beginnt in der Kabine der Albiceleste langsam Einzug zu halten. Der Torhüter gab offen zu, dass der bevorstehende Abgang des Kapitäns eine riesige Lücke hinterlassen wird, fügte jedoch hinzu, dass es im Kader charakterstarke Spieler gibt, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.

Schritte in die Zukunft

Der Torhüter betonte, wie wichtig es sei, die bevorstehenden emotionalen Momente zu schätzen, und äußerte die Absicht, die verbleibende Zeit mit dem Team sinnvoll zu nutzen. Er sagte, er wolle im letzten Spiel am 6. Oktober ein Lächeln auf dem Gesicht des Kapitäns sehen und jede Minute genießen.

In diesem Spiel verzeichnete Emiliano Martínez zudem sein 45. Spiel ohne Gegentor bei seinem 69. Einsatz für die Nationalmannschaft. Er lobte die Leistung der jungen Debütanten und betonte, dass eine weiße Weste stets sein Ziel sei.

Über die hohen Anforderungen von Cheftrainer Lionel Scaloni und die Integration der Jugend sagte Martínez: „Alles läuft gut. Wir sind ein Team, das junge Spieler schnell integriert. Scaloni schenkt niemandem etwas; wer hart arbeitet, spielt.“

Emiliano MartínezLionel MessiArgentinienFußballGoal.com
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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