Rio Ferdinand äußert sich zum Konflikt zwischen Cristiano Ronaldo und Jorge Jesus

Der ehemalige Verteidiger von England und Manchester United, Rio Ferdinand, hat seine Meinung zur angespannten Situation zwischen Cristiano Ronaldo und Cheftrainer Jorge Jesus geäußert. Laut Goal.com hat der Abgang des portugiesischen Stars aus dem Trainingslager der Nationalmannschaft nach einer Meinungsverschiedenheit mit dem Trainer für großes Aufsehen in der Fußballwelt gesorgt, und der bekannte Experte hat seine Ansichten zu diesem Konflikt geteilt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass der Konflikt zwischen Cristiano Ronaldo und Cheftrainer Jorge Jesus das interne Klima der Mannschaft ernsthaft beeinträchtigt hat. Danach begannen verschiedene Spekulationen darüber, wie die Situation gelöst und die Parteien versöhnt werden könnten. Rio Ferdinand ist der Meinung, dass der Trainer rechtzeitig und richtig handeln muss, um das Problem zu beheben.

Muss sich der Trainer entschuldigen

Rio Ferdinand betonte, dass der einzige Weg zur Lösung dieses Konflikts darin besteht, dass Jorge Jesus die Situation entschärft und seinen Fehler zugibt. Laut dem ehemaligen Spieler muss der Trainer an die Öffentlichkeit gehen und offen zugeben, dass er die Situation falsch eingeschätzt hat, andernfalls könnte er entlassen werden.

„Jorge Jesus muss sich entschuldigen, sonst wird er entlassen. Er muss an die Öffentlichkeit gehen und sagen: 'Ich habe diese Situation falsch eingeschätzt.' Danach muss er direkt mit CR7 sprechen und klar erklären, was er von ihm erwartet“, zitiert Goal.com Ferdinand.

Ronaldos Zukunft und die Bedeutung von Absprachen

Während des Gesprächs stand auch die Zukunft von Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft im Mittelpunkt. Ferdinand äußerte seine feste Überzeugung, dass der erfahrene Stürmer immer noch in der Lage ist, ein Zeichen zu setzen und der Nationalmannschaft zu helfen.

Der Experte ist der Meinung, dass der Spieler und der Cheftrainer ein persönliches Gespräch führen müssen, um seine Rolle im Team und die Art und Weise seines Einsatzes zu klären. Er betonte zudem, wie wichtig es sei, die getroffenen Vereinbarungen strikt einzuhalten.

„Solche Trainer werden nicht nur dafür bezahlt, die Mannschaft zu leiten, sondern auch dafür, mit Menschen arbeiten zu können“, fügte Rio Ferdinand hinzu und ging dabei auf die Komplexität des Fußballmanagements ein.