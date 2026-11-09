Gäste siegen im Duell zwischen Atlético und Barcelona

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Gäste siegen im Duell zwischen Atlético und Barcelona

Im Rahmen der spanischen Meisterschaft empfing Atlético Madrid den FC Barcelona im eigenen Stadion. Obwohl die Gastgeber in Führung gingen, drehten die Katalanen das Spiel bis zur zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten. Fermín López erzielte zwei Tore und sicherte seinem Team den Sieg. Das einzige Tor für Atlético erzielte Giuliano Simeone. Der Name des Stadions, in dem das Spiel stattfand, wurde in den bereitgestellten Informationen nicht genannt.

Das Spiel wurde in der 10. Minute eröffnet. Giuliano Simeone brachte Atlético in Führung. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in der 45. Minute, glich Fermín López aus. In der 66. Minute erzielte er erneut ein Tor und sicherte Barcelona den Sieg.

In der Spielstatistik dominierte Barcelona bei Ballbesitz und Torschüssen. Die Katalanen gaben 15 Schüsse auf das Tor ab, von denen 5 auf das Ziel gingen. Bei Atlético lagen diese Werte bei 7 bzw. 3.

Teamstatistiken:

• Torschüsse: Atlético — 7, Barcelona — 15
• Schüsse aufs Tor: 3 — 5
• Ballbesitz: 48% — 52%
• Pässe: 337 — 658
• Passgenauigkeit: 86% — 93%
• Fouls: 14 — 14
• Gelbe Karten: 3 — 1
• Rote Karten: 0 — 0
• Abseits: 4 — 1
• Eckbälle: 4 — 2

Nach dem Sieg bleibt Barcelona mit 33 Punkten aus 12 Spielen Tabellenführer. Real Madrid liegt mit 30 Punkten auf dem zweiten Platz, während Atlético mit 28 Punkten den dritten Platz belegt.

Atlético MadridBarcelonaFermín LópezGiuliano SimeoneLa Liga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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