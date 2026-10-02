Die Anklage wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten gegen den Premier-League-Klub Manchester City hat die Zukunft des Teams ernsthaft gefährdet. Nachdem eine unabhängige Kommission die "Citizens" in 114 von 115 Anklagepunkten für schuldig befunden hat, haben hitzige Diskussionen über das Schicksal der Stars und deren laufende Verträge begonnen. Während der Verein derzeit seine Unschuld beteuert und eine Berufung vorbereitet, deuten führende Rechtsexperten darauf hin, dass Spieler auf dem Transfermarkt zu freien Agenten werden könnten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Basierend auf Quellen von ixbt.com und Goal.com wird berichtet, dass die Aufdeckung gefälschter Verträge und Finanzbetrügereien mit Geschäftspartnern zwischen 2009 und 2018 einen Schatten auf das sportliche Projekt des Vereins geworfen hat. Manchester City versucht zwar, die Situation zu entschärfen, doch die entstandene rechtliche Unsicherheit erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Weltklasse-Stars wie Erling Haaland den Verein verlassen.

Arbeitsrecht und der Vertrauensfaktor

Im Podcast "Stick to Football" erklärte der bekannte Sportanwalt und Barrister Paul Gilroy KC die Mechanismen der Arbeitsrechte von Spielern und die Möglichkeiten zur vorzeitigen Vertragsauflösung. Auf die Frage des ehemaligen Arsenal-Stürmers Ian Wright, ob Spieler, die von den Handlungen der Führung nichts wussten, das Recht hätten, den Verein zu verlassen, gab der Experte eine klare Antwort.

Gilroy erklärte, dass jeder Arbeitsvertrag, egal ob für einen Fußballer oder einen Angestellten im Einzelhandel, eine ungeschriebene, aber verbindliche Klausel über gegenseitiges Vertrauen und Respekt enthält. "Wenn ein Arbeitgeber seine Verpflichtungen verletzt und das Vertrauen des Arbeitnehmers zerstört, stellt dies einen Bruch des Arbeitsvertrags dar", so der Anwalt.

Möglichkeit, ein freier Agent zu werden

Der Rechtsexperte betonte, dass die Verurteilung des Vereins wegen Finanzbetrugs eine Grundlage für Spieler sein könnte, ihre Verträge einseitig zu kündigen und ohne Ablösesumme zu gehen. Er unterstrich, dass ein Spieler nach einem Gerichtsurteil geltend machen könne, dass der Arbeitgeber die Vertrauensbasis verletzt habe und er berechtigt sei, seinen Vertrag aufzulösen.

Diese sensationelle Aussage löste unter den Podcast-Moderatoren lebhafte und humorvolle Diskussionen aus. Als Jamie Carragher scherzhaft fragte, ob Liverpool Erling Haaland nächste Woche ablösefrei verpflichten könne, antwortete Gilroy kurz: "Ja, warum nicht?"