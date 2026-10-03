Cristiano Ronaldos Abreise aus der portugiesischen Nationalmannschaft sorgt für Skandal

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, sieht sich nach seinem kontroversen Verlassen des Trainingslagers und seiner Reaktion auf einen Social-Media-Beitrag, der seine Teamkollegen scharf kritisierte, mit intensiver Prüfung und möglichen Disziplinarmaßnahmen konfrontiert. Laut Goal.com gefährdet der Bruch in der Beziehung zwischen dem Spieler und Cheftrainer Jorge Jesus seine internationale Karriere. Dies berichtet Goal.com .

Der Streit entzündete sich daran, dass Cristiano Ronaldo beim 2:1-Sieg gegen Norwegen auf der Bank gelassen wurde. Danach verließ der Stürmer abrupt das Lager der Nationalmannschaft und interagierte laut Informationen der Daily Mail aktiv mit einem Instagram-Video des ehemaligen Spielers Felipe Melo, der die portugiesischen Spieler scharf kritisierte.

Felipe Melos Kritik und die Reaktion des Trainers

Der ehemalige brasilianische Mittelfeldspieler Felipe Melo betonte in seiner Stellungnahme, dass der Respekt, der Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft entgegengebracht wird, sich von dem in Portugal unterscheidet. Er fügte hinzu, dass niemand das Niveau von Cristiano Ronaldo erreicht habe und der beste Spieler der Geschichte nicht auf diese Weise behandelt werden dürfe. Trotz des 4:2-Sieges gegen Dänemark am Donnerstag bleibt diese Krise das Hauptthema der Diskussion.

Während einer Pressekonferenz am Samstag äußerte sich Cheftrainer Jorge Jesus zu der Situation. „Ich kann das Thema Cristiano Ronaldo nicht umgehen. Cris ist ein Symbol der portugiesischen Nationalmannschaft. Das muss man klar verstehen. Es wird genug Zeit geben, nach dem Spiel darüber zu sprechen“, sagte der Trainer.

Gründe für den Konflikt und die Gefahr einer internationalen Sperre

Der spanische Journalist Edu Aguirre enthüllte in der Sendung El Chiringuito, dass der Konflikt durch gebrochene Versprechen entstanden sei. Jorge Jesus hatte sich in einem privaten Gespräch dafür entschuldigt, Ronaldo 30 Minuten lang zum Aufwärmen auf der Bank gelassen zu haben, ohne ihn einzuwechseln, und versprochen, seinen taktischen Fehler öffentlich zuzugeben. Der Trainer tat dies jedoch auf der Pressekonferenz nicht, wodurch sich der Spieler hintergangen fühlte.

Gemäß dem Disziplinarreglement kann ein Spieler, der das Lager der Nationalmannschaft ohne triftigen Grund verlässt, für einen Zeitraum von einem bis sechs Monaten gesperrt werden. Die Situation hat sogar die Aufmerksamkeit der politischen Kreise des Landes auf sich gezogen, wobei Premierminister Luís Montenegro gezwungen war, in die nationale Krise einzugreifen.

Derzeit warten Fans und Experten darauf, dass Cristiano Ronaldo die detaillierten Gründe für seinen Abgang öffentlich macht. Sollten Disziplinarmaßnahmen verhängt werden, könnte dies das Ende der Karriere des berühmten Stürmers bei Portugal bedeuten.