Der Stürmer von Portugal und Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, steht erneut im Zentrum der Kritik. Wie viele Experten der Fußballwelt hat auch der ehemalige Verteidiger von Liverpool und Fulham, John Arne Riise, den legendären Spieler dazu aufgefordert, die internationale Bühne zu verlassen. Er ist der Meinung, dass der 41-jährige Angreifer seinem Team auf höchstem Niveau nicht mehr helfen kann. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com bezeichnete der ehemalige norwegische Nationalspieler Ronaldos Teilnahme an der Weltmeisterschaft als "enttäuschend". Riise warf dem ehemaligen portugiesischen Trainer Roberto Martinez vor, die Situation falsch gehandhabt und persönliche Ambitionen über die Interessen der Mannschaft gestellt zu haben. Er betonte, dass Ronaldos Präsenz im Kader die taktische Flexibilität des Teams einschränke.

Ist es an der Zeit, Platz für die neue Generation zu machen?

"Ich weiß, dass der portugiesische Trainer Ronaldo liebt, aber die ganze Situation bei der Weltmeisterschaft war sehr traurig. Mal kann er kein Tor erzielen, dann sagt er nach ein oder zwei Toren, er sei zurück, und dann verschwindet er wieder. Martinez hätte Entschlossenheit zeigen und die Mannschaft über den Einzelnen stellen müssen", sagte Riise in einem Interview mit BestBettingSites.

Riise ging auch auf die physischen Anforderungen des modernen Fußballs ein. Seiner Meinung nach müssen alle 11 Spieler auf dem Platz unermüdlich kämpfen und laufen. Abgesehen von Ausnahmen wie Lionel Messi kann Ronaldo dieses hohe Tempo nicht mehr halten. Dies schwächt das Spiel der portugiesischen Nationalmannschaft, anstatt sie zu stärken.

Im Hinblick auf die Euro 2028 steht der norwegische Experte einer Teilnahme Ronaldos skeptisch gegenüber. Er glaubt, dass der legendäre Stürmer seine internationale Karriere jetzt beenden und Platz für junge, talentierte Spieler machen sollte. Dies könnte ein wichtiger Schritt für die zukünftige Entwicklung des portugiesischen Fußballs sein.

Zur Erinnerung: Der Weg Portugals bei der Weltmeisterschaft endete mit einer Niederlage gegen Spanien im Achtelfinale. Nach diesem Spiel verließ Cristiano Ronaldo das Spielfeld unter Tränen. Dennoch betonte der Star von Al-Nassr, dass er keine voreilige Entscheidung über seine Zukunft treffen werde und alles im Kreise seiner Familie überdenken wolle.

Derzeit hält Ronaldo den Rekord für die meisten Länderspieltore. Die Debatten über den körperlichen Zustand und die Effizienz des ehemaligen Stars von Real Madrid und Manchester United auf dem Platz reißen jedoch nicht ab. Die Fußballwelt beobachtet genau, wie der nächste Schritt der Legende aussehen wird.