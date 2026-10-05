„Will nur anspruchsvoll wirken“: Piers Morgan kritisiert Portugals Nationaltrainer scharf

Der heftige Konflikt zwischen dem Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, und dem Kapitän Cristiano Ronaldo sorgt in der internationalen Presse weiterhin für großes Aufsehen. Der bekannte britische Fernsehmoderator und Journalist Piers Morgan reagierte auf das Verhalten des portugiesischen Trainers, verglich ihn mit dem ehemaligen Coach von Manchester United, Erik ten Hag, und warf ihm vor, sich auf Kosten anderer profilieren zu wollen.

Zuvor Cristiano Ronaldo hatte der englische Journalist, der bereits durch ein aufsehenerregendes Exklusivinterview mit dem Star-Stürmer für Schlagzeilen sorgte, erneut dessen Position entschieden verteidigt.

„Will sich einen Namen machen, indem er Ronaldo demütigt“: Morgans scharfer Angriff

Piers Morgan verurteilte die Entscheidungen von Jorge Jesus auf seinem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) scharf:

„Dieser Trainer ist der portugiesische ten Hag! Er versucht krampfhaft, sich als extrem strenger, prinzipientreuer und anspruchsvoller Trainer zu präsentieren. In Wirklichkeit versucht er sich einen billigen Namen und Ansehen zu verschaffen, indem er Cristiano Ronaldo mit erstaunlicher Respektlosigkeit demütigt.“

Der Journalist ist der Meinung, dass diese Situation an das Szenario des künstlich erzeugten Drucks und der Respektlosigkeit erinnert, das Ronaldo in seiner letzten Zeit bei Manchester United erlebt hat.

Details zum Verlassen des Trainingslagers vor dem Spiel gegen Dänemark

Zur Erinnerung: Der Konflikt eskalierte vor dem Auswärtsspiel gegen Dänemark im Rahmen des 3. Spieltags der UEFA Nations League:

Der Hinweis auf der Pressekonferenz: Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel Jorge Jesushatte angedeutet, dass Ronaldo auf der Bank sitzen oder gar nicht zum Einsatz kommen könnte, behauptete jedoch, es gäbe keinen Streit.

Der Schritt des Protests: Verärgert über die Entscheidung des Trainers und die Behandlung während des Trainings, verließ Ronaldo das Trainingslager der Nationalmannschaft vorzeitig.

Nationale Resonanz: Diese Aktion des Kapitäns löste im portugiesischen Fußball beispiellose Debatten aus und spaltete das Land in zwei gegensätzliche Lager.

Wie werden sich die Beziehungen entwickeln?

Betrachtet man die Ergebnisse auf dem Platz, hat die portugiesische Nationalmannschaft beide Spiele ohne Ronaldo gewonnen (4:2 gegen Dänemark und 2:1 gegen Norwegen). Das Schicksal der Legende des Nationalteams bleibt jedoch ungewiss.

Die weltweite Fußballgemeinde beobachtet nun aufmerksam das bevorstehende Aufeinandertreffen zwischen Jorge Jesus und Cristiano Ronaldo sowie die Frage, ob der Kapitän für die Nations-League-Spiele im November nominiert wird.