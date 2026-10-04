Wird der Streit beigelegt? Jorge Jesus stimmt geheimem Treffen mit Ronaldo zu

·10·Sport
Wird der Streit beigelegt? Jorge Jesus stimmt geheimem Treffen mit Ronaldo zu

Es gibt eine unerwartete Wendung in dem großen Konflikt, der den portugiesischen Fußball in Atem hält. Der Nationaltrainer Jorge Jesus hat dem Vorschlag zugestimmt, sich persönlich mit dem Kapitän zu treffen, der das Team unter Aufsehen erregenden Umständen verlassen hat: Cristiano Ronaldo um die Situation zu klären.

Wie die einflussreiche portugiesische Zeitung A Bola berichtet, hat der nationale Fußballverband die offizielle Vermittlung übernommen, um zwischen den Parteien zu schlichten.

Verhandlungen auf neutralem Boden: Verband wartet auf Ronaldos Antwort

Der Portugiesische Fußballverband (FPF) arbeitet aktiv daran, die Spannungen rund um die Nationalmannschaft abzubauen:

  • Zustimmung des Trainers: Der erfahrene Fachmann Jorge Jesus hat das Angebot des Verbandes, ein Treffen abzuhalten und eine Lösung für den Konflikt zu finden, offiziell angenommen.

  • Kontakt nach Madrid: Derzeit verhandeln Verbandsvertreter mit den Repräsentanten von Cristiano Ronaldo, der sich derzeit in Madrid aufhält, und warten auf die endgültige Zusage des Star-Stürmers.

  • Neutraler Boden: Um die Spannungen zu verringern, ist geplant, den Dialog auf neutralem Boden zu führen.

Wie hat der Streit begonnen?

Die ernsthafte Verstimmung zwischen Trainer und Spieler eskalierte nach dem Spiel gegen Norwegen (2:1):

  • Obwohl der 41-jährige Ronaldo in dieser Begegnung darauf gehofft hatte, in der zweiten Halbzeit eingewechselt zu werden, musste er die gesamten 90 Minuten auf der Bank verbringen.

  • Infolgedessen verließ der Kapitän überraschend das Mannschaftsquartier in Kopenhagen und flog nach Madrid.

Heute, am 4. Oktober, empfängt die portugiesische Nationalmannschaft im Rahmen der UEFA Nations League erneut Norwegen im Estádio do Dragão in Porto. Vor diesem wichtigen Spiel steht die mögliche Versöhnung zwischen Trainer und Star-Spieler im Fokus des ganzen Landes.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortugiesischer FußballverbandUEFA Nations LeagueFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Verabschiedet sich Ronaldo von der Nationalmannschaft? FPF versucht Frieden mit Cristiano zu schließenVerabschiedet sich Ronaldo von der Nationalmannschaft? FPF versucht Frieden mit Cristiano zu schließen2 Oktober 18:20«Die wahre Wurzel des Streits ist bekannt»: Jesus erklärt den Grund für Ronaldos Unmut«Die wahre Wurzel des Streits ist bekannt»: Jesus erklärt den Grund für Ronaldos Unmut1 Oktober 11:00Ronaldos Demarche löst politisches Beben aus: Premierminister schaltet sich einRonaldos Demarche löst politisches Beben aus: Premierminister schaltet sich ein1 Oktober 19:25Er fühlt sich verraten: Cristiano Ronaldo kehrt nicht zur portugiesischen Nationalmannschaft zurückEr fühlt sich verraten: Cristiano Ronaldo kehrt nicht zur portugiesischen Nationalmannschaft zurück1 Oktober 16:04Ronaldos Abgang kostet Portugal teuer: 2 Millionen Follower verloren!Ronaldos Abgang kostet Portugal teuer: 2 Millionen Follower verloren!Heute 00:56Ist Portugal ohne Ronaldo stärker? Jorge Jesus' Entschlossenheit und der schmerzhafte Abgang einer LegendeIst Portugal ohne Ronaldo stärker? Jorge Jesus' Entschlossenheit und der schmerzhafte Abgang einer LegendeGestern 09:17
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov