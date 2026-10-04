Wird der Streit beigelegt? Jorge Jesus stimmt geheimem Treffen mit Ronaldo zu

Es gibt eine unerwartete Wendung in dem großen Konflikt, der den portugiesischen Fußball in Atem hält. Der Nationaltrainer Jorge Jesus hat dem Vorschlag zugestimmt, sich persönlich mit dem Kapitän zu treffen, der das Team unter Aufsehen erregenden Umständen verlassen hat: Cristiano Ronaldo um die Situation zu klären.

Wie die einflussreiche portugiesische Zeitung A Bola berichtet, hat der nationale Fußballverband die offizielle Vermittlung übernommen, um zwischen den Parteien zu schlichten.

Verhandlungen auf neutralem Boden: Verband wartet auf Ronaldos Antwort

Der Portugiesische Fußballverband (FPF) arbeitet aktiv daran, die Spannungen rund um die Nationalmannschaft abzubauen:

Zustimmung des Trainers: Der erfahrene Fachmann Jorge Jesus hat das Angebot des Verbandes, ein Treffen abzuhalten und eine Lösung für den Konflikt zu finden, offiziell angenommen.

Kontakt nach Madrid: Derzeit verhandeln Verbandsvertreter mit den Repräsentanten von Cristiano Ronaldo, der sich derzeit in Madrid aufhält, und warten auf die endgültige Zusage des Star-Stürmers.

Neutraler Boden: Um die Spannungen zu verringern, ist geplant, den Dialog auf neutralem Boden zu führen.

Wie hat der Streit begonnen?

Die ernsthafte Verstimmung zwischen Trainer und Spieler eskalierte nach dem Spiel gegen Norwegen (2:1):

Obwohl der 41-jährige Ronaldo in dieser Begegnung darauf gehofft hatte, in der zweiten Halbzeit eingewechselt zu werden, musste er die gesamten 90 Minuten auf der Bank verbringen.

Infolgedessen verließ der Kapitän überraschend das Mannschaftsquartier in Kopenhagen und flog nach Madrid.

Heute, am 4. Oktober, empfängt die portugiesische Nationalmannschaft im Rahmen der UEFA Nations League erneut Norwegen im Estádio do Dragão in Porto. Vor diesem wichtigen Spiel steht die mögliche Versöhnung zwischen Trainer und Star-Spieler im Fokus des ganzen Landes.