Record-Enthüllung: Portugals Nationaltrainer erklärt den Grund für Ronaldos Abreise

Die angespannte Beziehung zwischen dem Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, und dem Kapitän Cristiano Ronaldo hat eine neue Stufe erreicht. In einem Interview mit der bekannten portugiesischen Zeitung Record wies der erfahrene Trainer alle Gerüchte über eine Entschuldigung beim Star-Stürmer entschieden zurück und betonte, dass er die volle Verantwortung für die Entscheidungen im Team trage.

Zuvor hatten soziale Medien und verschiedene Publikationen berichtet, dass der Trainer sich bei Ronaldo entschuldigen müsse, um die Spannungen zu glätten. Doch Jesus blieb in dieser Angelegenheit bei seiner prinzipiellen Haltung.

„Das ist alles gelogen: Warum und bei wem sollte ich mich entschuldigen?“

Während Jorge Jesus die Medienberichte dementierte, kommentierte er den Verlauf der Ereignisse wie folgt:

„Ich entschuldige mich bei niemandem! Das Hauptproblem, das zu der ganzen Situation führte, betraf die Routine des Spielers beim Aufwärmen. Als Trainer übernehme ich die volle Verantwortung für diese Entscheidung und den Vorfall. Aber warum sollte ich mich entschuldigen? Bei wem? Für welchen Fehler? Alles, was über eine Entschuldigung geschrieben wird, ist gelogen!“

Abreise aus dem Quartier und drohendes Karriereende

Zur Erinnerung: Dieser Konflikt eskalierte vor dem Auswärtsspiel der UEFA Nations League am 3. Spieltag gegen Dänemark (4:2):

Abreise aus dem Lager: Trotz der Aussagen des Cheftrainers auf der Pressekonferenz, dass es keine Probleme im Team gebe, Cristiano Ronaldo verließ aus Protest vorzeitig das Lager der Nationalmannschaft in Kopenhagen;

Gerüchte über ein Karriereende: Portugiesische Medien berichteten, dass der 41-jährige legendäre Stürmer nach diesem Vorfall ernsthaft über ein endgültiges Karriereende in der Nationalmannschaft nachdenkt.

Zwei Siege ohne Ronaldo und Versöhnungsplan für November

Trotz des Fehlens von Cristiano erfüllen die Schützlinge von Jorge Jesus ihre wichtige Aufgabe im Turnier: Die Portugiesen besiegten zunächst Dänemark mit 4:2 und anschließend am 4. Spieltag das von Erling Haaland angeführte Norwegen mit 2:1 und führen die Gruppe mit einer 100-Prozent-Bilanz an.

Dennoch beabsichtigen der portugiesische Fußballverband und der Trainerstab nicht, die Beziehung zum legendären Kapitän komplett abzubrechen: