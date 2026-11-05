Wie reagierte Piers Morgan auf den Abschied von Cristiano Ronaldo aus der Nationalmannschaft?

Der bekannte britische Journalist und Fernsehmoderator Piers Morgan zu Cristiano Ronaldos Entscheidung, seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft zu beenden. Er würdigte insbesondere die emotionale und aufrichtige Videobotschaft, die der 41-jährige legendäre Stürmer in den sozialen Medien veröffentlichte.

Morgan lobte die Leistungen des portugiesischen Stars auf internationaler Bühne und bezeichnete ihn als den größten Spieler in der Geschichte des Weltfußballs.

«Er ist der größte Fußballer der Geschichte»: Piers Morgans Reaktion

Der britische Journalist äußerte sich auf seinen Social-Media-Kanälen warmherzig über das Vermächtnis der Fußballlegende:

Ein aufrichtiger und emotionaler Schritt: «Cristiano Ronaldo hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft in einem emotionalen und aufrichtigen Video bekannt gegeben», schrieb er;

Einzigartige Statistiken und Trophäen: «Er hat für die Nationalmannschaft mehr Einsätze als jeder andere absolviert — 234 Spiele bestritten. Er hat die meisten — 146 Tore erzielt. Er hat Portugal zu drei großen Titeln in seiner Geschichte geführt»;

Abschließende Anerkennung: «Er ist der größte Fußballer der Geschichte. Herzlichen Glückwunsch», schloss der Journalist.

23 Jahre einer großen Ära in Zahlen

Cristiano Ronaldos großartige Reise im Nationaltrikot wurde mit goldenen Buchstaben in die Fußballgeschichte geschrieben: