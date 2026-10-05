Gefallene Sterne: Welche Top-Spieler in La Liga sind günstiger geworden?

Das renommierte Portal Transfermarkt hat die Marktwerte der Spieler in der spanischen La Liga offiziell aktualisiert. Im neuesten Analysebericht fiel auf, dass die Transferwerte einer Reihe von Stars aus den großen Vereinen, die regelmäßig an der Spitze standen, plötzlich um 10 Millionen Euro gesunken sind.

Zu den Leistungsträgern, deren Marktwert gesunken ist, gehören Stammspieler des FC Barcelona, von Real Madrid und Atlético Madrid.

5 Top-Stars, deren Wert um 10 Millionen Euro gesunken ist

Den aktualisierten Daten zufolge sind dies die Fußballer in La Liga, die den größten finanziellen Wertverlust erlitten haben:

Frenkie de Jong (FC Barcelona): 130 Mio. Euro (-10 Mio. Euro);

Alejandro Balde (FC Barcelona): 40 Mio. Euro (-10 Mio. Euro);

Rodrigo de Paul (Atlético Madrid): 25 Mio. Euro (-10 Mio. Euro);

Julián Álvarez (Atlético Madrid): 110 Mio. Euro (-10 Mio. Euro);

Vinícius Júnior (Real Madrid): 130 Mio. Euro (-10 Mio. Euro).

Trotz Abwertung in der Elite

Obwohl ein Rückgang des Transferwerts zu verzeichnen ist, behalten diese Spieler ihren Status als wertvollste Aktiva der spanischen Meisterschaft:

Das 130-Millionen-Duo: Frenkie de Jong und Vinícius Júnior bleiben mit jeweils 130 Millionen Euro die wertvollsten Spieler in La Liga;

Die Position von Julián Álvarez: Der argentinische Stürmer von Atlético bleibt trotz des Verlusts von 10 Millionen Euro mit einem Wert von 110 Millionen Euro der drittwertvollste Spieler auf dieser Liste.

Experten sind der Meinung, dass die körperliche Verfassung, Rotationen und Mannschaftsergebnisse während der Saison bei den nächsten Updates die Marktwerte der Spieler erneut beeinflussen könnten.