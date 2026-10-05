Ranking aktualisiert: Wer sind die 10 wertvollsten Spieler der spanischen Liga?

Als weltweit einflussreichste Analyseplattform für die Bewertung von Transferwerten, Transfermarkt hat offiziell die aktualisierten Marktwert-Rankings für die Stars der spanischen La Liga veröffentlicht. In der Liste vom 5. Oktober behält das junge Wunderkind des FC Barcelona, Lamine Yamal als einer der wertvollsten Spieler des Planeten die absolute Führung.

Die aktualisierten Top Ten zeigten traditionell die vollständige Hegemonie der beiden spanischen Giganten — Real Madrid (5 Spieler) und FC Barcelona (4 Spieler). Nur Atlético Madrid-Stürmer Julián Álvarez konnte in dieses Duo einbrechen.

Yamal an der Spitze, Mbappé und Bellingham in der Verfolgung

An der Spitze des Rankings sind interessanter Wettbewerb und finanzielle Indikatoren zu beobachten:

Das Phänomen Lamine Yamal: Der Marktwert des 19-jährigen Flügelspielers, einem Eigengewächs des FC Barcelona, wird auf 220 Millionen Euro geschätzt, was seinen Status als wertvollster Spieler nicht nur in La Liga, sondern im Weltfußball festigt;

Madrid-Superstars: Reals französischer Torjäger Kylian Mbappé liegt mit 200 Millionen Euro auf dem zweiten Platz, während der englische Mittelfeldspieler Jude Bellingham mit 160 Millionen Euro die Top Drei abrundet;

Pedris hohe Bewertung: Der Schlüssel-Mittelfeldspieler der Katalanen, Pedri, belegt mit einem Wert von 150 Millionen Euro den vierten Platz.

Starke Preisveränderungen: Wer wurde teurer, wer billiger?

Der aktualisierte Bericht verzeichnete eine signifikante Dynamik bei den Transferpreisen einiger Spieler:

Größter Sprung (+30 Millionen Euro): Der Transferwert des jungen defensiven Mittelfeldspielers von Real Madrid, Yan Diomande, stieg auf einen Schlag um 30 Millionen auf 120 Millionen Euro;

Die weiter Aufstrebenden (+10 Millionen Euro): Barcelona-Mittelfeldspieler Fermín López (110 Millionen Euro) und der türkische Spielmacher des „Königlichen Klubs“, Arda Güler (100 Millionen Euro), konnten ihre Werte um weitere 10 Millionen steigern;

Die Wertverlierer (-10 Millionen Euro): Real-Flügelspieler Vinícius Júnior (130 Millionen Euro) und Atlético-Stürmer Julián Álvarez (110 Millionen Euro) verloren 10 Millionen Euro gegenüber ihrer vorherigen Bewertung. Zudem hielt der 19-jährige Innenverteidiger der Katalanen, Pau Cubarsí, die 100-Millionen-Euro-Marke.

Die 10 wertvollsten Spieler der La Liga (Transfermarkt, 5. Oktober):