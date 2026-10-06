Christophe Dugarry über Cristiano Ronaldo: Sein Ego frisst ihn auf

Der ehemalige französische Nationalstürmer Christophe Dugarry hat scharfe Kritik an Cristiano Ronaldo geübt und erklärt, dass das Ego des legendären Fußballers seinem Ruf schade. Der Weltmeister von 1998 verbarg seine tiefe Enttäuschung über die jüngsten kontroversen Ereignisse rund um den Stürmer von Al-Nassr und die portugiesische Nationalmannschaft nicht. Dies berichtet Goal.com .

Meinungsverschiedenheiten zwischen Ronaldo und dem Nationaltrainer sowie Streitigkeiten über die Spielzeit haben die Situation verschärft. In der RMC-Sport-Sendung „Rothen s'enflamme“ warf der ehemalige Spieler von Milan und Barcelona dem fünffachen Ballon-d'Or-Gewinner vor, seine Landsleute respektlos zu behandeln.

Der Ruf leidet

Laut RMC Sport betonte Dugarry sein Bedauern darüber, dass Ronaldo das kollektive und positive Image, das er über Jahrzehnte aufgebaut hatte, verändert habe. Seiner Meinung nach ist der Spieler in den letzten Monaten zum Opfer seines eigenen Egos geworden, anstatt die große Bühne mit Anstand zu verlassen.

„Es ist sehr traurig, denn das ist nicht das Bild, das er früher vermittelt hat. Er wirkte immer wie ein Mensch mit gesundem Lebensstil, der für die Mannschaft spielte und großzügig war. Jetzt hat man den Eindruck, dass sein Ego ihn in den letzten Monaten auffrisst“, sagte der ehemalige französische Stürmer.

Leistung auf dem Platz und Vorbildfunktion

Dugarry fügte hinzu, dass ein großer Spieler in der Lage sein müsse, seine eigenen Fähigkeiten rechtzeitig einzuschätzen und zu erkennen, wann sein Leistungsniveau gesunken sei. Er merkte an, dass die portugiesische Nationalmannschaft bei den letzten drei internationalen Turnieren ohne ihren Kapitän deutlich geschlossener und effektiver agiert habe.

Der ehemalige Spieler stellte in Frage, welches Vorbild der Star für die portugiesische Jugend sei, wenn er wegen kleinerer Meinungsverschiedenheiten über Trainerentscheidungen und Spielzeit so viel Aufruhr verursache. Zudem hätten das Missverständnis mit dem Trainerstab und der Vorfall, das Trainingslager vor Länderspielen zu verlassen, die Atmosphäre im Team beeinträchtigt.

Obwohl der Cheftrainer auf einer Pressekonferenz betonte, dass die Türen zur Nationalmannschaft weiterhin offen stünden, erschweren der ernsthafte Konflikt und die Kälte in der Beziehung die Situation. Es bleibt unklar, wie sich dieser Schritt nach dem Dialog zwischen Ronaldo und der Führung des portugiesischen Fußballverbandes auf die zukünftige Zusammenarbeit auswirken wird.