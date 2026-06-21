Die Situation in Gruppe K der Weltmeisterschaft hat sich nach der ersten Runde zugespitzt. Nachdem die usbekische Nationalmannschaft in ihrem ersten Spiel die Chance verpasst hat, trifft sie in der nächsten Runde auf Portugal. Vor dem Spiel am 23. Juni diskutiert die Fußballwelt intensiv über das Aufeinandertreffen zweier Generationen: den jungen, physisch starken Verteidiger Abduqodir Husanov und den erfahrenen Stürmer Cristiano Ronaldo.

Iskander Sergaliyev: Husanov ist physisch überlegen

Der kasachische Fußballexperte Iskander Sergaliyev lobte in seinem Podcast die Fähigkeiten des usbekischen Verteidigers und äußerte sich wie folgt:

"Physisch gesehen ist Abduqodir Husanov definitiv überlegen. Aber auch die richtige Positionswahl ist ein wichtiger Faktor. Husanovs gute Pässe sind erst kürzlich in Erscheinung getreten. Wir erinnern uns an seine ersten Spiele bei Manchester City, als er gegen Chelsea Fehler machte. Aber seitdem ist er stark gewachsen und zu einem der auffälligsten Verteidiger der Premier League geworden. In Bezug auf die physischen Möglichkeiten kann Husanov mit jedem Spieler der portugiesischen Nationalmannschaft konkurrieren."

Status und Statistiken nach der ersten Runde

Beide Teams konnten in der ersten Runde nicht das erwartete Ergebnis erzielen. Die folgende Tabelle vergleicht die Teams und die Form ihrer Kapitäne:

Statistiken Portugal (Cristiano Ronaldo) Usbekistan (Abduqodir Husanov) Ergebnis der ersten Runde Unentschieden gegen DR Kongo (1:1) Niederlage gegen Kolumbien (1:3) Platzierung in der Gruppe Mittelfeld des Quartetts Ohne Punkte, letzter Platz Form des Spielers in Runde 1 Eines seiner schwächsten Spiele, nur 25 Ballkontakte in 90 Minuten Konnte den gegnerischen Stürmer Luis Diaz nicht an einem Tor und einem Assist hindern Alter und Vorteil 41 Jahre, enorme Erfahrung und taktisches Geschick 22 Jahre, hohe physische Kapazität und Premier-League-Erfahrung

Spielzeit und Ort

Datum: 23. Juni

Zeit: 22:00 Uhr Taschkent-Zeit

Stadion: Houston Stadium, Houston, USA

Stadionkapazität: 72.220 Zuschauer

Für die Schützlinge von Fabio Cannavaro ist dieses Spiel entscheidend für den Weg in die Playoffs. Wir wünschen unseren Vertretern viel Glück in diesem verantwortungsvollen Spiel, in dem langjährige Erfahrung auf die Energie der neuen Generation trifft.