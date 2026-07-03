Ronaldo spricht über seine Wünsche für Modric

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Ronaldo spricht über seine Wünsche für Modric

Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, äußerte sich nach dem Spiel gegen Kroatien warmherzig über Luka Modric.

Die beiden legendären Fußballer, die viele Jahre lang zusammen gespielt haben, trafen diesmal als Gegner in den Playoffs der WM 2026 aufeinander.

„Es ist eine Freude, ihn auf diesem Niveau zu sehen“

Ronaldo erkannte ausdrücklich an, dass Modric immer noch Fußball auf höchstem Niveau spielt.

„Ich habe viele Jahre lang mit Modric zusammengespielt. Es ist eine große Freude zu sehen, dass er immer noch auf so hohem Niveau agiert“, sagte Ronaldo.

Cristiano gratulierte seinem ehemaligen Teamkollegen

Der portugiesische Star gab bekannt, dass er Modric nach dem Spiel zu seiner beeindruckenden Karriere gratuliert habe.

„Ich habe ihm zu seiner großartigen Karriere gratuliert und ihm meine besten Wünsche für die Zukunft übermittelt“, zitierte die Publikation The Touchline Ronaldos Worte.

Portugal spielt gegen Spanien

Portugal besiegte Kroatien und zog damit in das Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein.

Nun werden Ronaldo und seine Teamkollegen im Achtelfinale gegen die spanische Nationalmannschaft antreten.

Für Kroatien bedeutete diese Niederlage das Aus bei der WM 2026. Der Respekt, den Ronaldo Modric entgegenbrachte, unterstrich erneut die Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung zwischen den beiden Fußballgrößen.

Cristiano RonaldoLuka ModricPortugalKroatienSpanien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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