Cristiano Ronaldo gibt wichtiges Statement zu seiner Zukunft

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Cristiano Ronaldo gibt wichtiges Statement zu seiner Zukunft

Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, gab bekannt, dass er bisher keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft in der Nationalmannschaft getroffen hat.

Er betonte nach dem Spiel gegen Kroatien, dass er diese Angelegenheit erst nach Abschluss des Turniers in Absprache mit seiner Familie klären werde.

Karriereende wurde bereits diskutiert

Zuvor hatte Katia Aveiro, die Schwester des portugiesischen Stars, erklärt, dass Ronaldo seine Karriere in der Nationalmannschaft nach der FIFA World Cup 2026 beenden werde.

Diese Nachricht löste unter den Fans große Diskussionen aus. Der Spieler selbst gab jedoch an, dass er sich noch nicht endgültig entschieden habe.

„Darüber werde ich später sprechen“

Laut Ronaldo sei es derzeit noch zu früh, über seine Zukunft zu sprechen.

„Es ist momentan nicht wichtig, über meine Zukunft zu sprechen. Darüber werde ich später berichten“, sagte der portugiesische Stürmer.

Entscheidung erfolgt in Absprache mit der Familie

Cristiano betonte, dass er die endgültige Entscheidung nicht impulsiv nach einem Sieg oder einer Niederlage treffen werde.

„Nach einem Sieg oder einer Niederlage werde ich mich mit meiner Familie beraten und die richtige Entscheidung treffen“, sagte er.

Ronaldo fügte hinzu, dass er wichtige Entscheidungen nicht mehr überstürzt oder hitzig treffen werde.

„Alles wird in Ruhe geklärt“

Der Fußballer betonte, dass die Frage seiner Zukunft nicht unter Druck oder starken Emotionen, sondern in einer ruhigen Atmosphäre entschieden werde.

„Ich treffe keine Entscheidungen mehr aus einem Impuls heraus. Alles wird in Ruhe geklärt“, so Ronaldo.

Aktuelles Ziel: Die Weltmeisterschaft genießen

Cristiano gab an, dass er derzeit nicht an die Zukunft denke, sondern an die Teilnahme an der Weltmeisterschaft und den Moment.

„Jetzt geht es darum, die aktuellen Momente zu genießen“, schloss er ab.

Somit wird die weitere Zukunft von Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft voraussichtlich nach dem Ende der FIFA World Cup 2026 bekannt gegeben.

Cristiano RonaldoPortugalKatia AveiroKroatien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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