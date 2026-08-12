Lionel Messi sagt, dass er seine Karriere nach dem Tod seines Vaters beenden könnte

Der Star von Inter Miami und der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat nach dem Tod seines Vaters Jorge Messi begonnen, ernsthaft über seine sportliche Zukunft nachzudenken, und zweifelt daran, seine Profikarriere fortzusetzen. Wie Goal.com berichtet, löste der Tod seines im Alter von 68 Jahren verstorbenen Vaters einen emotionalen Abschiedsbrief aus, der die Fußballwelt zutiefst erschütterte. Goal.com berichtet .

Jorge Messi, der die Karriere seines Sohnes jahrzehntelang begleitet hatte, starb vergangene Woche. Der achtfache Ballon-d’Or-Gewinner teilte in den sozialen Medien Erinnerungen an seinen Vater und räumte offen ein, dass er sich Fußball ohne ihn nicht vorstellen könne und seine Motivation verloren habe.

Ein bewegender Brief zum Gedenken an seinen Vater

In seinem ausführlichen offenen Brief schrieb Lionel Messi: «Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun oder wie ich weitermachen soll. Ich habe nur Fußball gespielt, und nun habe ich Zweifel, ob ich das noch lange fortsetzen kann.» Er erinnerte sich daran, bis zu den letzten Tagen seines Vaters an dessen Seite gewesen zu sein und nach jedem Spiel auf dessen Nachricht gewartet zu haben.

Wie bekannt wurde, spielte Lionel Messi bei der letzten Weltmeisterschaft trotz der sich verschlechternden Gesundheit seines Vaters. Sein wichtigstes Ziel war es, das Finale zu erreichen und seinem Vater die Möglichkeit zu geben, erneut zu reisen und das Spiel zu sehen. Im entscheidenden Duell verlor Argentinien jedoch mit 0:1 gegen Spanien.

Jorge Messis Rolle in der Fußballgeschichte

Jorge Messi war nicht nur ein Vater, sondern auch der wichtigste Architekt auf dem Weg seines Sohnes zum Weltklassefußballer. Er ermöglichte Lionels Wechsel zum FC Barcelona und überzeugte die Katalanen, die kostspielige Hormonbehandlung des Teenagers zu finanzieren. Weithin bekannt ist, dass die historische Vereinbarung zunächst auf einer einfachen Papierserviette unterzeichnet wurde.

Lionel Messi beschrieb seinen Vater nicht nur als Elternteil, sondern auch als Freund und Berater, und betonte, dass dessen Ratschläge immer richtig gewesen seien. «Du warst mein Vater, mein Freund und mein Vertreter. In jeder Situation warst du der Mensch, den ich brauchte, und du hast dich nie geirrt», schrieb der Fußballer in seinem Brief.

Die Zukunft des Fußballers auf dem Platz ist nun ungewiss. Millionen Fans und die Fußballwelt beobachten aufmerksam, wie Lionel Messi diesen schweren Verlust bewältigen wird und welche Entscheidung er über seine sportliche Zukunft trifft.