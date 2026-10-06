Die usbekische Nationalmannschaft unterliegt auswärts Südkorea

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Die usbekische Nationalmannschaft unterliegt auswärts Südkorea

Im Rahmen eines internationalen Freundschaftsspiels war die usbekische Nationalmannschaft zu Gast bei einem der stärksten Teams Asiens, der südkoreanischen Nationalmannschaft. In der intensiven Partie im Yongin-Mineu-Stadion in Yongin gewannen die Gastgeber mit 2:0.

Das Spiel gegen die mit asiatischen und globalen Fußballstars gespickte koreanische Auswahl diente dem Trainerstab als wichtiger Test, um die Aufstellung zu prüfen und sich auf Spiele mit höchstem Tempo vorzubereiten.

Ein frühes Tor und ein Treffer in der zweiten Halbzeit

Die Begegnung begann mit aktiven Angriffen der Gastgeber:

  • Frühes Tor von Son Heung-min (7. Minute): Bereits in der 7. Minute eröffnete der Star des Vereins Tottenham Hotspur, Son Heung-min, den Torreigen und brachte sein Team früh in Führung (1:0);

  • Oh Se-hun baute die Führung aus (60. Minute): In der 60. Minute der zweiten Halbzeit erzielte der Stürmer der Gastgeber, Oh Se-hun, das zweite Tor gegen den von Abduvohid Nematov gehüteten Kasten und stellte den Endstand her (2:0).

Spielprotokoll und Aufstellungen:

  • Freundschaftsspiel

  • Republik Korea – Usbekistan 2:0

  • Tore: Son Heung-min (7.), Oh Se-hun (60.).

  • Ort: Yongin, Yongin-Mineu-Stadion.

Die Startaufstellungen der Mannschaften:

  • Republik Korea: 21. Jo Hyeon-woo, 2. Lee Han-beom, 3. Kim Tae-hyeon, 5. Kim Tae-hyeon, 7. Son Heung-min, 10. Lee Jae-sung, 11. Hwang Hee-chan, 16. Park Jin-seop, 19. Lee Kang-in (PSG), 20. Oh Se-hun, 26. Cho Hyeon-taek.

  • Usbekistan: 12. Abduvohid Nematov, 2. Abdukodir Khusanov (RC Lens) (Muhammadrasul Abdumajidov, 83.), 4. Behruz Karimov, 5. Jahongir Orozov, 6. Akmal Mozgovoy (Diyor Kholmatov, 83.), 9. Odil Khamrobekov (Husayn Norchaev, 69.), 10. Aziz Ganiev (Sherzod Esanov, 46.), 13. Sherzod Nasrullaev (Mahmud Mahamadjonov, 69.), 14. Eldor Shomurodov, 17. Doston Khamdamov (Aziz Amonov, 46.), 22. Abbos Fayzullaev (Aziz Kholmurodov, 83.).

  • Verwarnung (Gelbe Karte): Sherzod Esanov (Usbekistan, 47.).

Trainererfahrung und taktische Änderungen

Während des Spiels wurden in unserer Nationalmannschaft zahlreiche taktische Tests durchgeführt:

  • Eine Reihe von Auswechslungen: Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden Aziz Amonov und Sherzod Esanov eingewechselt. In der 69. Minute wurden Husayn Norchaev zur Verstärkung des Angriffs und Mahmud Mahamadjonov für die Außenbahn gebracht;

  • Chance für die Jugend: Im letzten Teil der Partie kamen Abdumajidov, Kholmurodov und Kholmatov für Khusanov, Fayzullaev und Mozgovoy von der Bank ins Spiel;

  • Lehren und Fazit: Dieser Sparring-Test gegen Stars mit hohem Pressing wie Lee Kang-in, Hwang Hee-chan und Son Heung-min war eine wertvolle Erfahrung, um Schwachstellen in der Defensive zu identifizieren und das physische Tempo vor großen offiziellen Turnieren zu steigern.

Usbekische NationalmannschaftSon Heung-minRepublik KoreaAbbos FayzullaevFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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