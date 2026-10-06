Khamzat Chimaev bietet Sean Strickland 1 Million Dollar für einen Rückkampf

Die Rivalität zwischen Khamzat Chimaev und Sean Strickland ist wieder entflammt. Nach seiner Niederlage im ersten Kampf forderte der ehemalige UFC-Mittelgewichtschampion seinen amerikanischen Kontrahenten zu einem Rückkampf heraus und bot ihm dafür die Zahlung von 1 Million Dollar an.

Chimaevs diesmalige Herausforderung war deutlich aggressiver als eine einfache Erklärung, dass er einen Rückkampf wolle. Er bot Strickland an, den Austragungsort selbst zu wählen.

„Schick mir deinen Standort“

Am 5. Oktober wandte sich Chimaev auf seinem X-Account direkt an Strickland.

„Strickland, ich zahle dir 1 Million Dollar. Schick mir deinen Standort und lass uns kämpfen. Ob im Käfig oder woanders – das ist mir egal.“

Damit zeigte Chimaev, dass er für einen Rückkampf nicht einmal auf den offiziellen Prozess der UFC warten will. Seine Aussage bedeutet jedoch bisher weder einen offiziellen Kampfvertrag noch einen von der UFC bestätigten Rückkampf . Strickland hat auf dieses 1-Million-Dollar-Angebot bisher ebenfalls nicht reagiert.

Der erste Kampf endete für Chimaev mit einer historischen Niederlage

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Kämpfer fand am 9. Mai 2026 bei UFC 328 statt.

An jenem Abend verteidigte Chimaev seinen Mittelgewichtstitel, doch Strickland besiegte ihn und holte sich den Gürtel. Das Schicksal des Kampfes wurde durch eine geteilte Entscheidung der Punktrichter besiegelt: Zwei Richter werteten den Kampf für Strickland, einer für Chimaev.

Dieses Ergebnis war die erste Niederlage in Chimaevs Profikarriere.

Daher wird der Wunsch nach einem Rückkampf für „Borz“ nicht nur als Chance gesehen, den Meisterschaftsgürtel zurückzuholen, sondern auch, um eine persönliche Rechnung zu begleichen.

Warum ist die Frage nach einem Rückkampf jetzt wieder aktuell?

Die Frage nach Chimaevs nächstem Gegner ist noch nicht vollständig geklärt. Gleichzeitig laufen Verhandlungen über die nächste Titelverteidigung von Champion Strickland.

Es wurde berichtet, dass auch Nassourdine Imavov Strickland herausgefordert und sogar 500.000 Dollar aus eigener Tasche geboten habe. Chimaev hat diese Summe nun verdoppelt und ein Angebot über 1 Million Dollar unterbreitet.

In dieser Hinsicht ist das Interesse an Strickland nicht mehr nur mit dem Meisterschaftsgürtel verbunden, sondern auch mit finanziellen Streitigkeiten.

Chimaevs Ziel ist klar: Ein erneuter Kampf gegen Strickland

Chimaev hatte bereits nach seiner ersten Niederlage mehrfach den Wunsch nach einem Rückkampf gegen Strickland geäußert. Im Juni forderte er den amerikanischen Kämpfer auf, den Kampf anzunehmen, und erklärte, er werde ihn „trotzdem besiegen“.

Nun hat die Herausforderung eine neue Stufe erreicht: Chimaev bietet seinem Gegner persönlich 1 Million Dollar.

Doch dieses Angebot bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Rückkampf stattfinden wird. Stricklands Zustimmung, die Entscheidungen der UFC und die offizielle Organisation des Kampfes müssen noch geklärt werden.

Jetzt ist Strickland am Zug

Chimaev hat seine Position klar dargelegt: 1 Million Dollar, freie Wahl des Austragungsortes und das Hauptziel – der Rückkampf gegen Strickland.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf Stricklands Antwort. Sollte der amerikanische Champion positiv auf das Angebot reagieren, könnte eines der spannendsten Szenarien im UFC-Mittelgewicht wieder auf die Tagesordnung kommen.

Der erste Kampf hatte den Meisterschaftsgürtel den Besitzer wechseln lassen. Nun zeigt sich Chimaev bereit, den zweiten Teil dieses Ereignisses mit seinem eigenen Geld zu starten .