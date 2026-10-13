Sean Strickland macht berühmten Insider nieder

Ein bekannter Sport-Insider und Journalist Ariel Helwani sowie der ehemalige UFC-Champion Sean Strickland lieferten sich in den sozialen Medien einen heftigen Schlagabtausch. Der Konflikt eskalierte, nachdem Helwani behauptet hatte, Stricklands Beschwerden über die geringe Bezahlung durch die UFC seien unangemessen, da er den Vertrag freiwillig unterschrieben habe.

Als Reaktion darauf beschuldigte der amerikanische Kämpfer den Journalisten offen der Voreingenommenheit, des „Parasitentums“ und persönlicher Feindseligkeit.

Helwani: „Du hast den Bedingungen zugestimmt und unterschrieben, die Macht liegt ohnehin bei der UFC“

Ariel Helwani bewertete in seiner Stellungnahme die finanzielle Situation der Kämpfer und Stricklands Entscheidung wie folgt:

Gehaltsfrage und persönliche Wahl: „Ich mache Strickland keineswegs Vorwürfe, weil er über sein geringes Gehalt verärgert ist. Ich denke, alle Kämpfer sollten besser bezahlt werden. Aber letztendlich hat er den neuen Vertrag mit der UFC unterschrieben“;

Verantwortung für den Vertrag: „Deshalb gibt es hier nur wenige, die Mitleid mit ihm haben. Sean, du hast den Bedingungen zugestimmt und unterschrieben. Wir wissen, dass die gesamte Macht auf der Seite der UFC liegt. Jetzt kannst du nicht mehr verlangen, den Vertrag neu zu verhandeln. Du kannst nicht einmal nach einem Sieg einfach gehen!“ — sagte Helwani.

Stricklands scharfe Antwort: „Ariel ist ein Parasit, wie Dana sagte“

Sean Strickland, bekannt für seine offenen und scharfen Aussagen, reagierte äußerst heftig und emotional auf die Kritik des Insiders:

Persönlicher Hass: „Verdammt, ich hasse Ariel. Seit ich aufgehört habe, Israel zu unterstützen, ist er mein Feind Nummer eins geworden...“;

Vorwurf der Voreingenommenheit: „Helwani, du bist die voreingenommenste Person im Internet“;

Dana Whites altes Zitat: „Wenn du Ariel triffst, verstehst du sofort, dass er ein Parasit ist. Dana White hat das schon am ersten Tag gesagt“, schloss der Kämpfer.

Dieser Streit zwischen zwei prominenten Vertretern der MMA-Welt sorgte bei den Fans für großes Aufsehen und brachte das Thema der Kämpfergagen in der UFC erneut auf die Tagesordnung.