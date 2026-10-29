„Ich werde mir meinen Gürtel zurückholen“: Chimaev äußert sich zum Rückkampf gegen Strickland

Der ehemalige UFC-Champion Khamzat Chimaev, der die VAE vertritt, hat erklärt, dass er seine Niederlage gegen den amerikanischen Kämpfer Sean Strickland immer noch nicht akzeptieren kann. Dieser Kampf, der im Rahmen von UFC 328 stattfand und durch eine geteilte Entscheidung (split decision) der Punktrichter endete, hatte in der MMA-Welt für große Kontroversen gesorgt.

Der 32-jährige Kämpfer betonte, dass er fest davon überzeugt sei, im Oktagon gewonnen zu haben, und warf den Punktrichtern vor, ihm den Meisterschaftsgürtel ungerechtfertigt entzogen zu haben. Er bezeichnete den Vorfall als ein in der Geschichte der Organisation beispielloses Ereignis.

„Wer wegläuft, gewinnt nicht“: Chimaevs scharfe Kritik

In einem Interview mit ESPN äußerte der ehemalige Champion offen seinen Protest gegen die Bewertungskriterien der Punktrichter und den Kampfstil seines Gegners:

Ablehnung der Niederlage: „Ich habe den Kampf gewonnen, aber sie haben mir meinen Gürtel weggenommen. Ich bin kein Punktrichter, aber ich habe noch nie gesehen, dass jemand gewinnt, der die ganze Zeit nur wegläuft“, sagte der Sportler.

Ein „Präzedenzfall“ in der UFC-Geschichte: Laut Chimaev wurde in der Geschichte der Organisation zum ersten Mal einem Kämpfer der Meisterschaftsgürtel überreicht, der während des gesamten Kampfes Konfrontationen auswich und keine aktiven Angriffe startete.

Hauptziel – Rückkampf und Gürtel: „Was ist das Hauptziel meiner Karriere im Moment? In erster Linie will ich meinen Gürtel zurückholen. Das ist das Wichtigste für mich. Danach sehen wir weiter“, enthüllte der Kämpfer seine Pläne.

Chimaevs Weg in der UFC und seine Meisterschaftsgeschichte

Khamzat Chimaev hat es in kurzer Zeit geschafft, zu einem der hellsten und gefürchtetsten Stars der Promotion zu werden:

Beginn der Profikarriere: Er debütierte 2018 im Mixed Martial Arts (MMA) und begann ab 2020 an der UFC-Promotion teilzunehmen.

Gipfel im Mittelgewicht: Im Jahr 2025 gelang es ihm, dank seines druckvollen Ringens und seines kompromisslosen Tempos UFC-Champion im Mittelgewicht zu werden.

Zukünftige Pläne: Nach der intensiven Konfrontation mit Strickland steht die UFC-Führung unter Druck, sofort einen Rückkampf zwischen den beiden Kämpfern zu organisieren.

Während die Entscheidung der Punktrichter bei UFC 328 unter Fans und Experten weiterhin heiß diskutiert wird, hat Khamzat Chimaevs scharfe Äußerung die Spannung um ein mögliches zweites Aufeinandertreffen weiter angeheizt.