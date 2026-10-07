Messi beendet seine Nationalmannschaftskarriere mit einem Tor

Lionel Messi hat sein letztes Spiel für die argentinische Nationalmannschaft bestritten. Am 6. Oktober besiegte Argentinien Benin in einem Freundschaftsspiel im Estadio Monumental in Buenos Aires mit 3:0. Messi erzielte in der 71. Minute per Elfmeter ein Tor und verabschiedete sich damit mit einem Treffer von der Nationalmannschaft.

Das erste Tor der Partie fiel in der 48. Minute durch Nicolás Otamendi nach einer Vorlage von Messi. In der 61. Minute erzielte Nico Paz den zweiten Treffer für Argentinien. In der 71. Minute verwandelte Messi einen Elfmeter sicher zum 3:0-Endstand.

Laut Spielstatistik gab Argentinien 22 Schüsse ab, davon 13 aufs Tor. Bei Benin lagen diese Werte bei 7 bzw. 2. Auch beim Ballbesitz dominierte Argentinien mit 65 zu 35 Prozent.

Argentinien beging 13 Fouls, während die Spieler aus Benin 12-mal regelwidrig agierten. Beide Mannschaften erhielten jeweils eine Gelbe Karte. Bei den Eckbällen lag Argentinien mit 8:2 vorn.

Damit hat der 39-jährige Messi sein letztes Spiel für die argentinische Nationalmannschaft absolviert. Die FIFA hatte zuvor bestätigt, dass das Spiel gegen Benin sein letzter Einsatz für das Nationalteam sein würde.