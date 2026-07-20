Konflikt zwischen Otamendi und Rodri: Argentinischer Verteidiger beschuldigt Gegner

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Konflikt zwischen Otamendi und Rodri: Argentinischer Verteidiger beschuldigt Gegner

Nach der Niederlage im WM-Finale in New York kam es zu einem heftigen Streit zwischen dem argentinischen Nationalverteidiger Nicolas Otamendi und dem spanischen Mittelfeldspieler Rodri. Unter dem Eindruck der Emotionen nach dem Spiel beschuldigte Otamendi seinen ehemaligen Teamkollegen, Druck auf die Schiedsrichter ausgeübt und das Spielergebnis beeinflusst zu haben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Versuch der argentinischen Nationalmannschaft, ihren Titel zu verteidigen, endete mit einer 1:0-Niederlage gegen Spanien. Die Schützlinge von Lionel Scaloni zeigten während der gesamten Partie keine offensive Effizienz und brachten in der regulären Spielzeit keinen einzigen Schuss auf das Tor. Der Platzverweis von Enzo Fernandez in der 93. Minute verschlechterte die Lage für den amtierenden Meister zusätzlich.

Spannungen auf dem Platz und unerwartete Vorwürfe

Nach dem Schlusspfiff kam es zu einem Wortgefecht zwischen Otamendi und seinem ehemaligen Teamkollegen von Manchester City, Rodri. Der erfahrene argentinische Verteidiger behauptete, dass Vertreter der gegnerischen Mannschaft vor dem Spiel systematisch Druck auf die Schiedsrichter ausgeübt hätten. Otamendi ist der Meinung, dass die Beschwerden von Rodri und Aymeric Laporte die Entscheidungen der Unparteiischen direkt beeinflusst haben.

"Ihr habt die ganze Woche über die Schiedsrichter geredet und geweint. Du und Laporte – ihr beide habt das getan. Das ist nicht richtig, mein Freund, ihr habt euch ständig bei den Schiedsrichtern beschwert", rief Otamendi, als er Rodri gegenüberstand. Dies berichtet das Portal Goal.com.

Der Ursprung des Konflikts: Laportes Aussagen

Auslöser für diesen Konflikt war ein Interview, das Aymeric Laporte vor dem Finale der Zeitung Marca gegeben hatte. Der spanische Verteidiger kritisierte offen die übermäßig aggressive Spielweise der argentinischen Nationalmannschaft, die seiner Meinung nach von den Schiedsrichtern nicht bestraft wurde. Laporte betonte, dass das harte Vorgehen der Gegner dem Geist des Fußballs widerspreche.

"Einige Situationen, die wir seit Beginn des Turniers gesehen haben, haben uns überrascht. Besonders in Spielen gegen Gegner wie Argentinien bleiben viele Fouls ungeahndet. Solche Situationen stören den Spielfluss und machen die Spieler nervös. Die Aufgabe der Schiedsrichter ist es, solche Situationen zu kontrollieren", hatte Laporte in seinem Interview gesagt.

Diese Niederlage war schmerzhaft für Argentinien, da das Team seine Vormachtstellung im Weltfußball beibehalten wollte. Doch das disziplinierte Spiel Spaniens und die Überlegenheit am Ende der Partie gaben letztlich den Ausschlag. Otamendis Wut ist nicht nur auf den Schmerz der Niederlage zurückzuführen, sondern auch auf seine Überzeugung, dass der psychologische Druck des Gegners Früchte getragen hat.

ArgentinienSpanienNicolas OtamendiRodriFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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