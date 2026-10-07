Bektemir Meliqo‘ziyev wirft der WBA und Jaime Munguía Respektlosigkeit vor und fordert einen offenen Kampf

In der Welt des Profiboxens gab es eine starke Resonanz auf eine offene Erklärung. Der usbekische Boxer, der als Pflichtherausforderer für den Weltmeistertitel in der Rangliste der renommierten World Boxing Association (WBA) geführt wird, Bektemir Meliqo‘ziyev richtete einen offenen Appell an die Führung des Verbandes sowie an den amtierenden Champion seiner Gewichtsklasse, den Mexikaner Jaime Munguía.

Der usbekische Boxer, der seit über einem Jahr die Rangliste anführt, kritisierte die WBA-Führung scharf für Regelverstöße und den mexikanischen Star dafür, dass er einem fairen Wettbewerb ausweicht.

„Das Honorar ist egal, ich kämpfe auch umsonst!“: Bektemirs scharfe Forderung

In einer auf seinem Instagram-Account veröffentlichten Erklärung betonte Bektemir Meliqo‘ziyev, dass finanzielle Interessen für ihn zweitrangig seien und forderte echte sportliche Disziplin und Respekt:

Ablehnung finanzieller Argumente: „Das Honorar ist mir egal, wenn nötig, bin ich bereit, umsonst zu kämpfen. Aber bitte hört auf, mir und den Regeln dieses Sports gegenüber respektlos zu sein!“, schrieb der Sportler;

Direkte Herausforderung an Munguía: „Jaime Munguía, ich war als Pflichtherausforderer gelistet, lange bevor du um den Titel gekämpft hast. Du bist Champion geworden – respektiere mich jetzt genauso, wie ich dich oder jeden anderen Champion respektiert habe“;

Interessen der Fans: „Respektiere die WBA, respektiere die Fans. Sie wollen einen echten Kampf sehen, bei dem es um echten Wettbewerb geht und das Ergebnis nicht vorhersehbar ist, kein Treffen mit einem bereits feststehenden Ausgang!“.

Fragwürdige Entscheidung der WBA: Wie wurde Meliqo‘ziyev übergangen?

Der Kern des Problems liegt in den scharfen Widersprüchen zwischen der WBA-Rangliste und den Entscheidungen des Verbandes:

Ein Jahr an der Spitze: Meliqo‘ziyev hält seit über einem Jahr konsequent seine Position als Pflichtherausforderer (Mandatory Challenger) in seiner Gewichtsklasse;

Umgehung der Regeln: Dennoch hat der Verband dem Mexikaner Jaime Munguía ermöglicht, die offiziellen Regeln zu umgehen und den Titel auf einem anderen Weg zu gewinnen, ohne gegen den in der Rangliste führenden Bektemir Meliqo‘ziyev in den Ring zu steigen;

Offener Protest: Diese selektive Haltung des Verbandes hat bei dem Team des usbekischen Boxers und den Fans für ernsthafte Empörung gesorgt.

Bektemirs kompromissloser Appell zwingt die WBA und das Team von Jaime Munguía nun zu einer Reaktion. Boxfans und Experten fordern, dass bald ein offizieller Pflichtverteidigungskampf angesetzt wird.