Droht Manchester City nach dem Einspruch gegen die unabhängige Kommission der Ausschluss aus der Championship?

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Droht Manchester City nach dem Einspruch gegen die unabhängige Kommission der Ausschluss aus der Championship?

Als einer der mächtigsten Vereine des englischen und weltweiten Fußballs steht Manchester Cityan einem der gefährlichsten Wendepunkte seiner modernen Geschichte. Nachdem die „Citizens“ von einer unabhängigen Kommission wegen zahlreicher Finanzverstöße für schuldig befunden wurden, legte der Verein offiziell Berufung gegen das Urteil ein. Laut Informationen des renommierten Magazins The Touchline könnten dem englischen Spitzenklub beispiellose Sanktionen drohen, sollte der Einspruch keinen Erfolg haben.

Das Schlimmste daran ist, dass die Strafe nicht nur den Ausschluss aus der Premier League (EPL) bedeuten könnte – die gesamte Existenz des Vereins im englischen Fußballsystem steht auf dem Spiel.

Gefahr des vollständigen Ausschlusses: Auch die Championship könnte den Verein ablehnen

Unter den erwarteten Sanktionen wird ein äußerst strenges Szenario von den Verantwortlichen des englischen Fußballs ernsthaft in Betracht gezogen:

  • Ausschluss aus der Fußballpyramide: Normalerweise wird ein aus der höchsten Liga ausgeschlossener Verein in die unteren Ligen versetzt. Im Fall von „City“ wird jedoch nicht nur ein Ausschluss aus der EPL, sondern auch ein vollständiges Verbot der Teilnahme an Wettbewerben der English Football League (EFL) diskutiert.

  • Schließung des Ligasystems: Die EFL umfasst die zweite, dritte und vierte Stufe des professionellen Fußballsystems des Landes — die Championship, League 1 und League 2. Sollte dieses Verbot in Kraft treten, würde der Verein nicht einmal in die Championship aufgenommen werden und faktisch sein Recht auf Profifußball verlieren.

Sanktionen gegen die Eigentümer: Führungsverbot möglich

Die neue Phase der Finanzuntersuchungen richtet sich auch direkt gegen die persönliche Verantwortung der Eigentümer:

  • Entzug der Managementrechte: Innerhalb der Liga und unter unabhängigen Experten wird die Möglichkeit eines lebenslangen oder langfristigen Vetos gegen die Eigentümer (die Führung der City Football Group) diskutiert, sich an der Verwaltung und den Aktivitäten vonManchester Cityzu beteiligen.

  • Internationale Krise: Diese Entscheidung könnte den Aktionären und Finanzströmen des Vereins irreparablen Schaden zufügen und zu einer massiven Abwanderung von Stars und Trainerstab führen.

Strikte Ablehnung und letzte Hoffnung — die Berufung

Die Führung von Manchester City weist alle Anschuldigungen konsequent zurück. Die Anwälte des Vereins halten die Schlussfolgerungen der unabhängigen Kommission für unbegründet und setzen alle rechtlichen Mittel ein, um einen vollständigen Freispruch zu erreichen.

Das derzeit laufende Berufungsverfahren entwickelt sich zu einem entscheidenden Kampf, der nicht nur die Zukunft von Manchester City, sondern auch die Finanzpolitik und die Gerechtigkeitsstandards der gesamten englischen Premier League bestimmen wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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